„Þetta var spennandi leikur, við nutum hans. Frammistaðan í fyrri hálfleik, að vera 2-0 yfir, hjálpaði okkur gríðarlega,“ sagði Mason Mount, annar af markaskorurum Rauðu djöflanna, eftir 2-0 sigur liðsins á Svörtu köttunum í Sunderland.
Man United vann óvæntan 2-0 sigur á Sunderland í ensku úrvalsdeildinni. Stigin voru mikilvæg fyrir Ruben Amorim og lærisveina hans eftir slæma byrjun á tímabilinu.
„Í síðari hálfleik vildum við halda áfram að sækja en úrslitin voru það mikilvægasta. Ánægður með þrjú stig.“
„Mjög ánægður, hef ekki séð það aftur. Það mikilvægasta var að fá þrjú stig eftir erfiða tvo leiki. Við erum spenntir fyrir næsta leik og það hjálpar Benjamin Šeško að vera á skotskónum. Hann var virkilega öflugur í dag og ég er mjög ánægður fyrir hans hönd sem og Senne Lammens.“
„Við vorum beittir í byrjun, byrjuðum leikinn hratt. Ef við byrjum vel á heimavelli getum við tekið stjórnina og skorað mörk. Í síðari hálfleik var þetta aðeins opnara og við þurfum að vinna í því. Við erum 100 prósent með stjóranum. Við höfum átt leiki þar sem úrslitin hafa stungið leikmenn, starfslið og stuðningsfólk.“
Er þetta eitthvað til að byggja ofan á?
„Þetta þarf að vera það. Við héldum eftir Chelsea að það væri byrjunin á einhverju en svo förum við til Brentford og náum ekki í úrslit. Þetta byrjar í dag og við munum leggja hart að okkur í landsleikjahléinu. Við viljum vinna tvo leiki í röð, síðan þrjá í röð og í kjölfarið stefna á topp fjögur.“
Áður nefndur Lammens spilaði sinn fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni og hélt marki sínu hreinu.
„Það er mikilvægt að halda hreinu í ensku úrvalsdeildinni, það var virkilega mikilvægt að halda hreinu í síðari hálfleik í dag. Hann var svo öruggur þegar við vorum undir pressu. Það getur verið erfitt að spila sinn fyrsta leik en við vildum spila af samheldni og mér fannst við gera það í dag. Nú þurfum við að halda áfram að taka skref fram á við.“