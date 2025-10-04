Það tók ekki langan tíma fyrir Rauðu Djöflana að komast yfir en Mason Mount var þar á ferðinni. Hann fékk sendingu inn í vítateig til móts við vítapunktinn frá Bryan Mbeumo og lagði boltann laglega í markið. Heimamenn voru sterkari aðilinn og tvöfölduðu forskotið á 31. mínútu þegar Benjamín Sesko skoraði eftir langt innkast frá Diogo Dalot. Boltinn datt fyrir Sesko sem ýtti boltanum yfir línuna.
Sunderland vildi fá víti í lok fyrri hálfleiks en VAR herbergið taldi það ekki vera svo. Lítið gerðist í seinni hálfleik og Manchester United, sem voru heilt yfir betri aðilinn, sigldu sigrinum heim.