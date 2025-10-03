Sláandi xG tölfræði hjá Manchester United Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. október 2025 14:32 Casemiro og Bruno Fernandes fagna saman marki Manchester United í sigurleiknum á Chelsea. EPA/PETER POWELL Vandamál Manchester United hefur frekar verið að nýta færin sín fremur en að skapa þau. Það segir tölfræði ensku úrvalsdeildarinnar. Manchester United hefur gengið frekar illa að skora í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta það sem af er tímabilsins enda bara með sjö mörk í fyrstu sex leikjum sínum. United ætti aftur á móti að vera búið að skora miklu fleiri mörk samkvæmt hinni fróðlegu xG tölfræði um vænt mörk. Mörkin sjö hafa bara skilað tveimur sigrum í sex leikjum og aðeins sjö stigum. Fyrir vikið er United aðeins í fjórtánda sæti deildarinnar. The Athletic vakti athygli á hinni sláandi xG tölfæði hjá Manchester United. United ætti að vera búið að skora meira en tólf mörk í leikjunum sex eða 5,3 mörkum meira en þeir hafa skorað. Þeir eru í efsta sætinu í því að að nýta ekki færin sín í fyrstu sex umferðum deildarinnar. Næsta lið fyrir ofan er hið taplausa lið Crystal Palace sem ætti að vera með 3,4 mörkum meira. Þetta eru einu liðin sem eru meira en tveimur mörkum frá skoruðu mörkum í raunheimi. Tottenham er aftur á móti á hinum enda þessarar athyglisverðu tölfræðitöflu. Tottenham hefur skorað 4,1 marki meira en tölfræði um vænt mörk gefur tilefni til. Næstu liðin á eftir eru síðan Liverpool (+2,9), Arsenal (+2,6) og Manchester City (+2,6). Það má sjá alla töfluna hér fyrir neðan. View this post on Instagram A post shared by The Athletic | Football (@theathleticfc) Enski boltinn Mest lesið Íslensk hetja sendi Bergen upp í sjöunda himinn: Ein bestu kaup félagsins Fótbolti Stólarnir fastir í München Körfubolti Sjáðu mark Hákonar og vítavörslurnar þrjár Fótbolti Semenya hættir baráttu sinni Sport „Heimskulegt og asnalegt hjá mér“ Golf Bjóða upp á Frank Booker-árskort Körfubolti Afar ólík viðbrögð hjá Hlyni Bærings og Benna Gumm eftir byrjun þáttarins Körfubolti „FIFA getur ekki leyst pólitísk vandamál heimsins“ Fótbolti Nýbyrjaður en hans eigin stuðningsmenn sungu: „Þú verður rekinn í fyrramálið“ Enski boltinn Komin fimm mánuði á leið en stendur á höndum eins og ekkert sé Sport Fleiri fréttir Sláandi xG tölfræði hjá Manchester United Enginn Foden, Bellingham eða Grealish í enska landsliðshópnum Nýbyrjaður en hans eigin stuðningsmenn sungu: „Þú verður rekinn í fyrramálið“ Stjörnuleikmaður Liverpool missir af mörgum stórleikjum Pirraður yfir marki undir vegg: „Hann leggst bara í einhverja fósturstellingu“ „Í DNA okkar Sunderland-manna að þola þennan mann ekki“ Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Áhrif NFL á ensku úrvalsdeildina: „Eins og heill leikur af föstum leikatriðum“ Fékk óvart rautt spjald Amorim að verða uppiskroppa með afsakanir Opinberað að Beard tók eigið líf Enskir skoruðu mörkin í Bítlaborginni Chiesa ekki með Liverpool til Tyrklands Opnar sig um djammið: „Hjálpaði mér ekki“ Sjáðu alla dramatíkina í enska: Níu mörk skoruð í uppbótartíma Áhugasamur verði Amorim rekinn Hefur enga trú lengur á Amorim Dramatík í uppbótartímanum Villa kláraði dæmið í byrjun seinni hálfleiks „Hvernig stendur á því að hann er enn í starfi?“ Slot varpaði sökinni á Frimpong Sjáðu allt það helsta úr enska boltanum í gær Fyrsta stig Úlfanna í hús Tvö sjálfsmörk og tvö frá Haaland í sigri City Amorim svekktur: „Þetta er mjög sárt“ Nuno tekinn við West Ham Palace eina ósigraða liðið eftir dísætan sigur á Liverpool Skoruðu þrjú manni fleiri gegn Chelsea Fernandes klikkaði á víti og United tapaði fyrir Brentford Sjá meira