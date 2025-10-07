Antoine Semenyo hefur farið mikinn í upphafi tímabilsins og komið með beinum hætti að níu af ellefu mörkum Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni.
Semenyo skoraði tvö mörk og lagði upp eitt þegar Bournemouth sigraði Fulham, 3-1, á heimavelli á föstudaginn.
Kamerúninn er kominn með sex mörk og þrjár stoðsendingar í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Aðeins Erling Haaland, framherji Manchester City, hefur komið að fleiri mörkum (10).
Bournemouth keypti Semenyo frá Bristol City fyrir tíu milljónir punda í janúar 2023. Hann hefur skorað 28 mörk í 97 leikjum fyrir Kirsuberin og vakið athygli stórliða. Semenyo, sem er 25 ára, hefur spilað 29 leiki fyrir ganverska landsliðið og skorað þrjú mörk.
Tímabil Antoines Semenyo með Bournemouth:
Bournemouth hefur aldrei byrjað tímabil í efstu deild betur en liðið er í 4. sæti með fjórtán stig. Bournemouth missti sterka leikmenn í sumar, aðallega úr vörninni, en hefur tekist að fylla í þau skörð og farið vel af stað.
Næsti leikur Bournemouth er gegn Crystal Palace á Selhurst Park laugardaginn 18. október.
Í spilaranum hér fyrir ofan má sjá öll mörk og stoðsendingar Semenyos í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu.