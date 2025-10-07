John Stones íhugaði að hætta í fótbolta Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 7. október 2025 12:33 Meiðsli hafa sett stórt strik í reikning Johns Stones í gegnum árin. epa/ADAM VAUGHAN Enski landsliðsmaðurinn hjá Manchester City, John Stones, íhugaði að leggja skóna á hilluna á síðasta tímabili vegna þrálátra meiðsla. Stones spilaði aðeins ellefu leiki í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili og missti af síðustu mánuðum þess vegna meiðsla. Í viðtali við BBC sagðist Stones hafa leitt hugann að því að hætta í fótbolta. „Síðasta tímabil var erfitt fyrir mig, svo erfitt að ég hugsaði um að hætta. Ég vildi ekki gera þetta. Ég hafði fengið nóg af því að vera svo faglegur og gera allt sem í mínu valdi stóð en brotna svo niður og standa eftir án svara. Þetta var mjög erfiður staður til að vera á,“ sagði Stones. Hann gekk í raðir City frá Everton fyrir níu árum en hefur misst mikið úr vegna meiðsla síðan hann kom til Manchester-liðsins. „Sú stund rennur upp þegar þú veist ekki af hverju þetta gerist og það er jafnvel erfiðara þegar þú leggur svo mikið í þetta til að spila. Síðan gerist eitthvað og það væri auðveldara að segja: Jæja, ég gerði ekki þetta eða hitt og þess vegna gerðist þetta. Þetta er krefjandi fyrir andlegu hliðina. Vonandi fer ég ekki aftur á þennan stað,“ sagði Stones og bætti við að hann hafi ekki hugsað skýrt þegar hann íhugaði að leggja skóna á hilluna. Stones hefur verið í byrjunarliði City í fimm leikjum á tímabilinu en virðist vera fyrir aftan Rúben Dias og Josko Gvardiol í goggunarröð miðvarða liðsins. City vann 0-1 sigur á Brentford í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn. Liðið er í 5. sæti með þrettán stig, þremur stigum á eftir toppliði Arsenal. Stones, sem er 31 árs, hefur unnið allt sem hægt er að vinna með City, meðal annars ensku úrvalsdeildina sex sinnum og Meistaradeild Evrópu einu sinni. Stones er í enska landsliðinu sem mætir Wales í vináttulandsleik á fimmtudaginn og Lettlandi í undankeppni HM 2026 á þriðjudaginn kemur. Enski boltinn Mest lesið Sló golfhögg með krókódíl rétt fyrir aftan sig Golf „Mér finnst hún skipta sér af málum sem koma henni ekki við“ Fótbolti LeBron boðar aðra Ákvörðun Körfubolti Bjargaði lífi mótherja í miðjum leik Fótbolti „Skil ekki hvernig má kýla einhvern í andlitið?“ Íslenski boltinn Sekúndubrot á milli Tomma og Nablans í fyrstu grein Ólympíuleika Extra Sport Metár hjá David Beckham Fótbolti Rooney gagnrýnir Mo Salah og vill færa hann til á vellinum Enski boltinn Er eitthvað óeðlilegt að búið sé að gagnrýna þetta Valslið? Íslenski boltinn Sjáðu svakalega vítakeppni þegar frændliðin börðust í bikarnum Handbolti Fleiri fréttir John Stones íhugaði að hætta í fótbolta Hvetur fólk til að skipta Gyökeres og Joao Pedro út ef þeir taka ekki vítin Rooney gagnrýnir Mo Salah og vill færa hann til á vellinum Guardiola ætlar að skipuleggja kvöldverð með Wenger og Ferguson Sjáðu allt um enska boltann um helgina á fimm mínútum „Þá er búið að yfirtaka sál félagsins“ Arnar Gunnlaugs segir gagnrýnendur Liverpool gleyma mannlega þættinum Pep fljótastur í 250 sigra „Þarf að halda í við Mbappé og Kane“ Haaland lyfti Man City upp í sjötta sætið „Á endanum fengum við á okkur mark í blálokin“ Markaskorarinn Mount vonast til að sigur dagsins sé vendipunkturinn Þriðja tap Liverpool í röð Man Utd - Sunderland 2-0 | Nauðsynlegur sigur fyrir Amorim Arsenal á toppinn Leeds - Tottenham 1-2 | Tottenham upp í annað sæti eftir sigur á Leeds Sjáðu glæsimörkin sem skiluðu Bournemouth upp í annað sætið Segir nýju mennina hjá Liverpool ekkert hafa getað Semenyo í stuði og Bournemouth upp í annað sætið Tíu bestu mörkin úr leikjum Chelsea og Liverpool Antony sakar United um virðingarleysi og dónaskap Sláandi xG tölfræði hjá Manchester United Enginn Foden, Bellingham eða Grealish í enska landsliðshópnum Nýbyrjaður en hans eigin stuðningsmenn sungu: „Þú verður rekinn í fyrramálið“ Stjörnuleikmaður Liverpool missir af mörgum stórleikjum Pirraður yfir marki undir vegg: „Hann leggst bara í einhverja fósturstellingu“ „Í DNA okkar Sunderland-manna að þola þennan mann ekki“ Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Áhrif NFL á ensku úrvalsdeildina: „Eins og heill leikur af föstum leikatriðum“ Sjá meira