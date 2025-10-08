Norðmenn eru nú að undirbúa sig fyrir risaleik í undankeppni HM 2026. Menn hafa svo sem ekki miklar áhyggjur af norska liðinu inni á vellinum heldur miklu frekar því sem gerist utan hans.
Norðmenn eru að fá Ísrael í heimsókn og með sigri í þessum leik myndu Norðmenn stíga eitt risastórt skref í átt að HM.
Norska karlaliðið hefur ekki komist á stórmót síðan á EM 2000 og það þrátt fyrir að eiga nokkra af fremstu fótboltamönnum álfunnar.
„Það væri rangt að segja að ég hafi ekki hugsað þetta,“ sagði Karl-Petter Löken, framkvæmdastjóri norska knattspyrnusambandsins, við NRK. Hann er þar að tala um hættuna á því að mikilvægur undankeppnisleikur HM gegn Ísrael á laugardaginn gæti verið stöðvaður vegna öryggisáskorana.
Leikurinn er umdeildur vegna ástandsins á Gaza og nokkrir, þar á meðal hópur sérfræðinga skipaður af mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna, hafa beðið FIFA og UEFA um að útiloka Ísrael frá alþjóðlegri knattspyrnu.
Forystufólk norska knattspyrnusambandsins, NFF, vill ekki gefa upp nákvæmar tölur en segir að í þessum leik sé varið meiri peningum en nokkru sinni fyrr í öryggisráðstafanir á og í kringum þjóðarleikvanginn.
„Aðaláhersla mín og okkar er að tryggja öryggi viðburðarins hér inni. Og tryggja að leikmennirnir fái góðan ramma til að standa sig og geti einbeitt sér að íþróttinni, svo þeir vinni og komist kannski á HM í karlaflokki í fyrsta sinn í 28 ár,“ sagði Löken.
Komi eitthvað upp á í tengslum við leikinn þá er ljóst að það verða Norðmenn sem tapa mestu á því en ekki Ísraelar.
Espen Auberg er fyrrverandi yfirlögfræðingur norska knattspyrnusambandsins og einnig fyrrverandi meðlimur í laganefnd UEFA.
Hann bendir á að leikurinn lúti reglum FIFA þar sem um undankeppnisleik HM er að ræða, og að í agareglum FIFA sé ákvæði sem heimilar að mótshaldandi samband verði dæmt til að tapa leiknum ef veruleg öryggisáskorun kemur upp meðan á honum stendur.
Auberg bendir á það sem hann telur vera sambærilegar aðstæður frá fyrri tíð og nefnir að bæði Danmörk (2007) og Serbía (2014) hafi verið dæmd 0–3 tap vegna þess að leikir þeirra voru stöðvaðir vegna hegðunar áhorfenda.
Slíkt tap gæti haft mikil áhrif í baráttunni um sæti í úrslitakeppni HM næsta sumar.
Það er sérstaklega framkvæmd leiksins inni á vellinum sem verður sérstaklega mikilvægt fyrir NFF að tryggja til að forðast að lenda í slíkum aðstæðum, að hans mati.
„Ég held að þröskuldurinn fyrir því að dæma tap sé hærri ef öryggisvandamálin tengjast aðstæðum utan leikvangsins, til dæmis mótmælum sem ekki eiga sér stað inni á leikvanginum, en ef það eru áhorfendur sem valda því að leikurinn verður að stöðvast,“ sagði Espen Auberg við NRK.
Auberg telur að NFF beri hlutlæga ábyrgð á hegðun áhorfenda, þannig að ef leikurinn er til dæmis stöðvaður vegna þess að fólk hleypur inn á völlinn verði NFF beitt viðurlögum.
„FIFA vill líklega að stigunum sé úthlutað á grundvelli íþróttalegrar frammistöðu og mun líklega leitast við að leikurinn verði kláraður,“ sagði Auberg.