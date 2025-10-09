„Við vorum alltaf búin að tala um að gifta okkur erlendis, okkur finnst sjálfum svo gaman að vera gestir í þannig brúðkaupum og ég held að flestir séu sammála um að Frakkland sé fullkominn staður fyrir drauma brúðkaupið,“ segir hin nýgifta Rós Kristjánsdóttir gullsmiður sem gekk að eiga sinn heittelskaða Þorstein B. Friðriksson í frönskum kastala á dögunum. Blaðamaður ræddi við hana um þennan ógleymanlega dag.
Rós Kristjánsdóttir rekur skartgripaverslunina Hik & Rós og Þorsteinn, eða Steini eins og hann er oftast kallaður, er forstjóri Sway App. Hjónin hafa verið saman frá árinu 2017 og eiga tvo stráka en eru í heildina sex manna fjölskylda þar sem Rós eignaðist tvö stjúpbörn þegar hún kynntist Steina sínum.
Hvenær og hvernig trúlofuðust þið?
Við trúlofuðumst í mars 2024. Það var óundirbúin og spontant stund í eldhúsinu okkar heima. Þetta var bara svona hversdagsleg stund, ég var í kósýgalla með skítugt hár á sunnudegi ef ég man rétt og við vorum að útbúa mat fyrir son okkar.
Svo bara kom eitthvað augnaráð og knús sem endaði með spurningunni: Viltu giftast mér?
Mér fannst það í raun fullkomið því það er sett svo mikil pressa á trúlofanir að allt þurfi að vera svo fullkomið og grand, en hversdagsleikinn er svo fallegur og fullkominn líka að mínu mati.
Svo gat ég líka með þessu verið með í að velja hringinn, sem var líka kvíðapunktur fyrir manninn minn verandi að giftast gullsmið!
Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn?
Sautján mánuði. Það þurfti auðvitað smá fyrirvara til að bóka svona herragarð erlendis, en við náðum að eignast heilt barn í millitíðinni.
Vissuð þið strax að þið vilduð gifta ykkur erlendis og er Frakkland í uppáhaldi hjá ykkur?
Já, við vorum alltaf búin að tala um að gifta okkur erlendis, okkur finnst sjálfum svo gaman að vera gestir í þannig brúðkaupum.
Frakkland er allavega í uppáhaldi hjá mér og ég held að flestir séu sammála um að Frakkland sé fullkominn staður fyrir draumabrúðkaupið!
Hvernig var brúðkaupsdagurinn?
Hann var fullkominn. Hann byrjaði snemma og við vorum bæði í sitt hvoru herberginu að gera okkur til. Ég fékk smink og var með bestu vinkonunum mínum að drekka kampavín og spila tónlist alveg fram að athöfn.
Áður en ég klæddi mig í kjólinn öskursungum við vinkonurnar Unwritten með Natasha Beddingfield og dönsuðum sem var svo gaman, mæli með. Guðjón vinur okkar gaf okkur saman og sólin skein, bara eintóm gleði.
Svo tók við smá tími til að spjalla við gesti og fá sér smá að drekka og borða áður en við fórum í myndatöku. Að henni lokinni tók borðhald við með ræðum og atriðum sem æðislegu veislustjórar okkar Ása Ninna og Ýmir stýrðu.
Eftir matinn gerðum við hjónin kampavínsturn með því að hella freyðivíni í glös sem var búið að raða í pýramída, okkur fannst það mjög skemmtilegt touch. Eftir það skipti ég um kjól og partýið byrjaði! Við náðum bæði að skemmta okkur ótrúlega vel og njóta.
Voruð þið með dagskrá í fleiri daga?
Já. Þetta byrjaði á föstudagskvöldi með pastel partýi þar sem gestir komu í pastellituðum fötum og við borðuðum og drukkum saman. Ótrúlega skemmtileg leið að ná hópnum saman fyrir stóra daginn.
Laugardagurinn var auðvitað aðaldagurinn en svo á sunnudeginum var svona slökunar dagur til að jafna sig á veisluhöldunum.
Þar var hægt að fara í sundlaugina, fá bloody mary og verkjatöflur ásamt því að borða góðan mat. Það fannst okkur frábær leið til að ná að kveðja alla gestina almennilega.
Voruð þið sammála í skipulaginu?
Í langflestu, já. Auðvitað var sumt sem við vorum búin að sjá fyrir okkur öðruvísi en okkur tókst alltaf að finna einhverja millileið sem við vorum bæði sátt við.
Hvaðan sóttuð þið innblástur?
Í rauninni úr öllum áttum, við bara tókum ákvarðanir um eitt í einu og þá varð þetta allt til. En Pinterest og Instagram áttu alveg stóran hlut í að sýna okkur hvað væri í boði.
Hvað stendur upp úr?
Það er erfitt að velja eitt. En ég held að athöfnin sé það sem stendur upp úr. Það var bara svo æðislegt að gera þetta fyrir framan allt fólkið okkar á þessum fallega stað í sólinni.
Voru einhver skemmtiatriði eða veislustjórar?
Það voru nokkur söngatriði og svo nokkrar ræður, sumar þannig að allir gestirnir voru farnir að grenja, ég þakka mikið fyrir að hafa verið með vatnsheldan maskara.
Ýmir Finnbogason og Ása Ninna Pétursdóttir voru veislustjórar og þau sáu heldur betur til þess að allt gengi upp og að halda stuðinu gangandi!
Hvað voru margir gestir?
Gestirnir voru 112.
Var eitthvað sem kom ykkur á óvart?
Já, það kom okkur á óvart hvað við náðum að njóta vel og skemmta okkur. Það voru svo margir búnir að vara okkur við því að það væri erfitt að njóta í eigin brúðkaupsveislu.
Hvernig gekk að velja kjólinn? Varstu með fataskipti?
Það gekk vel! Ég bókaði tíma í mátun hjá Loforð og var þá alveg búin að ákveða mig, með skjáskot af kjólnum sem ég ætlaði að kaupa.
Þegar ég mætti á staðinn að máta kom kjóllinn ekki eins vel og ég vonaði en stílistinn sem var að hjálpa mér dró einn kjól inn í mátunarklefann sem mér fannst ekkert sérstakur svona á herðatrénu en var svo bara fullkominn þegar ég var komin í hann.
Ég skipti um kjól eftir matinn og fór þá í sérsaumaðan Eyland kjól. Kjóllinn var hvít, rómantísk útgáfa af svörtum Eyland kjól sem er ein uppáhalds flíkin mín sem ég tengi mikið við þann tíma sem við Steini vorum að kynnast.
Ég er svo heppin að vera vinkona Ásu Ninnu sem er hönnuðurinn og hún hjálpaði mér að láta kjólinn verða að veruleika. Við sögðum Steina ekki frá þessum kjól og ég fékk að koma honum á óvart!
Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup?
Ég held að ráðið mitt sé að fá aðstoð. Hvort sem það er frá vinum og fjölskyldu eða brúðkaupsskipuleggjanda (e. wedding planner).
Það er svo miklu meiri vinna en ég hélt að skipuleggja svona stóra veislu og það eru yfirleitt öll til í að hjálpa, þannig ekki vera feimin við að biðja um hjálp.