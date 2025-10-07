Engar leynilegar viðræður í gangi um framtíð Meistaradeildarinnar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. október 2025 12:03 Manuel Akanji og Erling Haaland með Meisataradeildarbikarinn. Getty/Tom Flathers Knattspyrnusamband Evrópu hafnar þeim fréttum að breyta eigi Meistaradeildinni á ný í næstu framtíð eftir viðræður á milli yfirstjórnar evrópskrar knattspyrnu og Ofurdeildarinnar þar sem breytingar á keppninni voru ræddar. Um helgina sagði spænska blaðið Mundo Deportivo frá því að á undanförnum mánuðum hefði UEFA fundað nokkrum sinnum með A22, fyrirtækinu á bak við Ofurdeildarverkefnið, og fulltrúum Real Madrid og Barcelona. Á fundunum hefðu verið ræddar mögulegar umbætur til að færa Meistaradeildina nær ofurdeildarlíkaninu, þar á meðal fleiri leikir milli „stórra“ félaga og að leikir væru í opinni dagskrá. Á mánudag staðfesti heimildarmaður náinn í ofurdeildarverkefninu við ESPN að viðræður hefðu átt sér stað við UEFA. „Við getum staðfest fréttir um að [aðalritari UEFA] Theodore Theodoridis hafi fundað með [meðstofnanda A22] hr. Anas Laghrari nokkrum sinnum,“ sagði UEFA í yfirlýsingu til ESPN.„Þessir fundir fóru fram á opinberum vettvangi og allar fullyrðingar um að þeir hafi verið „leynilegir“ eru algjörlega rangar. Engar formlegar niðurstöður komu út úr þessum samtölum. Við ítrekum afdráttarlaust að engin áform eru um að breyta fyrirkomulagi Meistaradeildar UEFA.“ Núverandi fyrirkomulag Meistaradeildarinnar var tekið upp fyrir tímabilið 2024-25, þegar gamla riðlakeppnin var lögð af og deildarkeppni tekin upp með 36 liðum. Á laugardag greindi Mundo Deportivo frá því að eftir röð funda með UEFA á undanförnum mánuðum væri Ofurdeildin nú að leggja til málamiðlun, með breytingum á Meistaradeildinni frá 2027. Keppnin myndi halda nafninu „Meistaradeildin“, að því er fram kemur í fréttinni, og þeim 36 liðum sem taka þátt yrði skipt í tvo riðla samkvæmt styrkleikaröðun UEFA fyrir deildarkeppnina, sem tryggir fleiri viðureignir milli efstu liða. Samkvæmt svari UEFA eru engar slíkar breytingar í farvatninu. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Sló golfhögg með krókódíl rétt fyrir aftan sig Golf „Mér finnst hún skipta sér af málum sem koma henni ekki við“ Fótbolti LeBron boðar aðra Ákvörðun Körfubolti Bjargaði lífi mótherja í miðjum leik Fótbolti „Skil ekki hvernig má kýla einhvern í andlitið?“ Íslenski boltinn Sekúndubrot á milli Tomma og Nablans í fyrstu grein Ólympíuleika Extra Sport Metár hjá David Beckham Fótbolti Rooney gagnrýnir Mo Salah og vill færa hann til á vellinum Enski boltinn Er eitthvað óeðlilegt að búið sé að gagnrýna þetta Valslið? Íslenski boltinn Sjáðu svakalega vítakeppni þegar frændliðin börðust í bikarnum Handbolti Fleiri fréttir John Stones íhugaði að hætta í fótbolta Engar leynilegar viðræður í gangi um framtíð Meistaradeildarinnar Hvetur fólk til að skipta Gyökeres og Joao Pedro út ef þeir taka ekki vítin Hefur verið í liðinu eftir að ný leikstaða uppgötvaðist í Sambandsdeildinni „Enginn vissi hvað ég var að ganga í gegnum“ Er eitthvað óeðlilegt að búið sé að gagnrýna þetta Valslið? Metár hjá David Beckham Rooney gagnrýnir Mo Salah og vill færa hann til á vellinum „Mér finnst hún skipta sér af málum sem koma henni ekki við“ Bjargaði lífi mótherja í miðjum leik „Skil ekki hvernig má kýla einhvern í andlitið?“ Hafa fengið áttatíu prósent stiga í boði með Gunnar í byrjunarliðinu Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-3 | Stjarnan lyftir sér upp í fjórða Fótboltaiðkendur með fatlanir kíktu á landsliðsæfingu UEFA grætur niðurstöðuna en gefur grænt ljós Depay fastur í Brasilíu án vegabréfs Úsbekar leita í reynslu Cannavaro fyrir fyrsta HM „Þetta er enginn flugeldasýningar Íslandsmeistaratitill“ Ekki gerst á Skaganum síðan Garðar átti markamánuð lífs síns Guardiola ætlar að skipuleggja kvöldverð með Wenger og Ferguson Sjáðu allt um enska boltann um helgina á fimm mínútum Bjarni Guðjóns tók einn KR-ing sérstaklega fyrir „Þá er búið að yfirtaka sál félagsins“ Laumað út af leikvanginum í lögreglufylgd og svo rekinn seinna um kvöldið Svona tryggðu Víkingar titilinn og öll hin mörkin úr Bestu í gær Arnar Gunnlaugs segir gagnrýnendur Liverpool gleyma mannlega þættinum Gleðin í klefanum hjá nýju Íslandsmeisturunum Pep fljótastur í 250 sigra „Þarf að halda í við Mbappé og Kane“ „Þá fann ég á liðinu að það yrði ekki snúið við“ Sjá meira