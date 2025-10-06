Segir erfitt fyrir lækna að starfa við boðuð skilyrði Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 6. október 2025 13:13 Ragnar Freyr Ingvarsson formaður Læknafélags Reykjavíkur er verulega ósáttur við frumvarpið sem stjórnvöld eru að vinna að. Vísir/Vilhelm Samstarf lækna og stjórnvalda er í hættu ef af fyrirhuguðum breytingum á Sjúkratryggingum verður. Þetta segir Ragnar Freyr Ingvarsson formaður Læknafélags Reykjavíkur og að breytingarnar komi þvert á sátt sem náðist fyrir tveimur árum. Drög að frumvarpi heilbrigðisráðherra um breytingar á Sjúkratryggingum má nú finna í samráðsgátt stjórnvalda. Þær eru gerðar til að skýra betur skyldur Sjúkratrygginga Íslands til að byggja ákvarðanatöku á gagnreyndri meðferð og faglegu og hagrænu mati. Ragnar Freyr Ingvarsson, formaður Læknafélags Reykjavíkur, segir breytingarnar sem lagðar eru til koma læknum á óvart. Aðeins séu rúm tvö ár frá því að nýr samningur var undirritaður vegna þjónustu sérgreinalækna en þá höfðu samningar verið lausir í fimm ár. „Við sáum þetta bara í samráðsgátt í seinustu viku og okkur var ansi brugðið að sjá þarna hluti sem við töldum að höfðu verið leiddir til lykta á löngum samningafundum hér fyrir tveimur árum síðan. Þarna eru mörg atriði aftur snúin en núna ekki í formi samnings heldur í formi lagatexta og lagafrumvarps.“ Þannig feli frumvarpið í sér ýmsar breytingar sem læknar séu ósáttir við. „Það er verið að kynna fyrir okkur að valdheimildir ríkisins til þess að leggja einhliða gjaldskrár, að takmarka magn þjónustu og heildarendurgjöld.“ Boðaðar breytingar hafi veruleg áhrif á sérgreinalækna. „Þarna eru ákvæði sem færir okkur þær skyldur að breyta félögum okkar, flestir læknar eru með samlagsfélög, en það er verið að segja að við verðum að vera með einkahlutafélög. Þarna er verið að leggja á okkur þungar kvaðir varðandi upplýsingagjöf. Við verðum að veita bókhaldsgögn til ríkisins til rýningar og þarna eru bara mjög íþyngjandi ákvæði og gerir það mjög erfitt að verkum að við getum starfað við þessi skilyrði.“ Hann segir frumvarpið koma til með að hafa áhrif á allar heilbrigðisstéttir. „Maður er bara sleginn yfir þessu. Ég hélt að við ættum í góðu samstarfi við yfirvöld og ég held að formlegum samstarfi okkar myndi ljúka verði þetta að lögum. Við getum ekki unað því að allt sem við sömdum um á sínum tíma snúi aftur í formi lagasetningar.“ Heilbrigðismál Mest lesið Ákærðar fyrir að auglýsa vændi en kaupendurnir ekki Innlent Grindvíkingum blöskrar umræðan í Vikunni Innlent Jón biðst innilegrar afsökunar á umræðu um Grindavík Innlent Hafi tekið bílstjórann hálstaki meðan hann lá á flautunni Innlent Dómstólar neita Jóni Óttari um að fá afhenta haldlagða muni Innlent Nauðgaði sofandi kærustu sem hafði ítrekað verið brotið gegn Innlent Forsætisráðherra Frakklands segir af sér Erlent Sektuð í gjaldfrjálsu stæði og sneri vörn í sókn Innlent Nýr formaður SUS vill sækja til hægri Innlent Stórtap Air Greenland vegna aflýstra flugferða til Nuuk Erlent Fleiri fréttir Okkar borg – Þvert á flokka tekur slaginn í borginni „Hlýtur að hafa í sér fælingarmátt ef þú yrðir nafngreindur við slíka iðju“ Nauðgaði sofandi kærustu sem hafði ítrekað verið brotið gegn Stolt úthverfatútta en ekki lattelepjandi miðbæjarrotta Vændi á Norðurlandi og ósáttir læknar Sex slasaðir eftir árekstur á Jökuldalsheiði Jón biðst innilegrar afsökunar á umræðu um Grindavík Dómstólar neita Jóni Óttari um að fá afhenta haldlagða muni Ákærðar fyrir að auglýsa vændi en kaupendurnir ekki Einum veittir stunguáverkar og annar varð fyrir hópárás „Draumar geta ræst“ Grindvíkingum blöskrar umræðan í Vikunni Nýr formaður SUS vill sækja til hægri Miður að börn fylgi foreldrum en ekki öfugt Hafi tekið bílstjórann hálstaki meðan hann lá á flautunni Play skuldi Isavia hálfan milljarð króna Tveir á sjúkrahús eftir að bíll valt við árekstur „Þetta er ekki á borði þingflokksins“ Umdeild brottvísun, fjárhagstjón á Grænlandi og kyngreint sæði Óttast áhrifin á vinnandi mæður Sakar Weekday um stuld: „Hönnun sem ég er búin að vinna í í marga mánuði“ Síðasti fuglinn floginn Sektuð í gjaldfrjálsu stæði og sneri vörn í sókn Ísrael sagt sig úr samfélagi siðaðra manna Símafrí en ekki símabann „Sjálfsíkveikja“ olli eldsvoða í þvottahúsi Síðbúnar hádegisfréttir Bylgjunnar: Áróður í Eurovision, nýtt landamærakerfi og „símafrí“ í skólum Sótti kindabyssu eftir hótun um að skjóta fyrrverandi og fimm aðra Leikskólamál, afnám hafta og Trump-isminn Stjórnarformaður RÚV vill að Ísrael verði tafarlaust vikið úr Eurovision Sjá meira