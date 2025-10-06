Innlent

Okkar borg – Þvert á flokka tekur slaginn í borginni

Árni Sæberg skrifar
Sigfús Aðalsteinsson fer fyrir samtökunum Ísland, þvert á flokka.
Sigfús Aðalsteinsson fer fyrir samtökunum Ísland, þvert á flokka. Vísir

Nýr stjórnmálaflokkur, Okkar borg – Þvert á flokka, hefur boðað framboð í Reykjavík í sveitarstjórnarkosningum næsta vor. Forsvarsmaður flokksins hefur staðið fyrir umdeildum mótmælum gegn útlendingastefnu stjórnvalda.

Í fréttatilkynningu, sem Sigfús Aðalsteinsson, forsvarsmaður Íslands, þvert á flokka, sendir, segir að undanfarið hafi fjölmargar áskoranir borist til forsvarsmanna félagsskaparins um að stofna stjórnmálaflokk, sem hafi að markmiði gagngerar breytingar á hælisleitendamálum og leggi áherslu á að tekið sé mark á vilja borgarbúa. 

„Krafan hefur verið skýr: að taka þessi mál föstum tökum og af alvöru.“

Reykjavíkurborg sé stór og mikilvæg breyta í málaflokknum, auk annarra mála sem þar séu í algjörum ólestri. Af þeim ástæðum hafi þeir tekið ákvörðun um að verða við þessari beiðni og bjóða fram í sveitarstjórnarkosningunum í Reykjavík næsta vor.

Hér að neðan má sjá stefnuskrá flokksins:

160 meðmæli til að bjóða fram í Reykjavík

Gengið verður til sveitarstjórnarkosninga þann 16. maí næstkomandi. Til að bjóða fram þarf að skila inn framboðslista til yfirkjörstjórnar sveitarfélagsins fyrir klukkan 12 á hádegi 36 dögum fyrir kjördag, þ.e. 10. apríl. 

Gögn sem þarf að skila með framboði:

  • Tilkynning um framboð, þar sem fram koma upplýsingar um heiti stjórnmálasamtakanna.
  • Framboðslisti, ásamt undirrituðu samþykki frambjóðenda fyrir því að fara í framboð.
  • Tiltaka þarf nafn frambjóðenda, lögheimili, kennitölu og stöðu eða starfsheiti.
  • Frambjóðendur þurfa að eiga lögheimili í sveitarfélaginu.
  • Á framboðslistum þurfa að vera a.m.k. jafn mörg nöfn og kjósa á í sveitarstjórn og ekki fleiri en tvöföld sú tala. Í Reykjavík eru þetta því að lágmarki 23 og að hámarki 46.
  • Upplýsingar um umboðsmenn listans, ásamt samþykki þeirra.
  • Meðmæli frá kjósendum í sveitarfélaginu.

Í mörgum sveitarfélögum verður rafræn meðmælasöfnun í boði.

Lágmarksfjöldi meðmælenda er:

  • í sveitarfélagi með 101–500 íbúa 10 meðmælendur,
  • í sveitarfélagi með 501–2.000 íbúa 20 meðmælendur,
  • í sveitarfélagi með 2.001–10.000 íbúa 40 meðmælendur,
  • í sveitarfélagi með 10.001–50.000 íbúa 80 meðmælendur,
  • í sveitarfélagi með 50.001 og fleiri íbúa 160 meðmælendur.

Hámarkstala er tvöföld tilskilin lágmarkstala, þ.e. 320 meðmælendur í Reykjavík.

Borgarstjórn Hælisleitendur Flóttafólk á Íslandi Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið