Sandra María skoraði í leik sem þurfti að fresta

Landsliðskonan Sandra María Jessen skoraði eina mark leiksins þegar Köln og Bayer Leverkusen mættust í efstu deild þýska fótboltans. Ekki náðist þó að klára leikinn.
Sandra María skoraði strax í upphafi leiks, hennar þriðja mark í síðustu tveimur leikjum. Reyndist það eina mark leiksins þegar fresta þurfti leiknum vegna bilunar í flóðljósum Kölnar. Markið skoraði Akureyringurinn með frábærum skalla.
Ekki kemur fram hvenær leikurinn fer fram að nýju en reikna má með að staðan verði enn 1-0 þökk sé marki Söndru Maríu.
Köln er sem stendur með þrjú stig að loknum fjórum leikjum, hefði leikur kvöldsins unnist hefði liðið verið að vinna sinn annan leik í röð eftir að tapa fyrstu þremur.