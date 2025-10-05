Lægð á Grænlandshafi stjórni veðrinu þennan daginn Jón Þór Stefánsson skrifar 5. október 2025 09:26 Myndin er úr safni. Vísir/Anton Brink Lægð á Grænlandshafi stjórnar veðrinu á Íslandi í dag samkvæmt því sem fram kemur í textaspá Veðurstofunnar. „Hún beinir til okkar sunnan- og suðvestanátt, víða 5-13 m/s og rigning eða skúrir, en þurrt austantil á landinu fyrir hádegi. Hiti 5 til 10 stig að deginum.“ Á morgun er búist við því að svalara loft sæki að landinu og þá muni kólna heldur í veðri. Vindur verði þó tiltölulega hægur og víða skúrir eða slydduél, en austanlands verði þurrt að mestu og sæmilega milt að deginum. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á þriðjudag:Vestan og norðvestan 5-13 m/s og skúrir eða slydduél, en él í innsveitum á Norðurlandi. Víða þurrt um kvöldið. Hiti 2 til 8 stig, mildast á Suðausturlandi. Á miðvikudag:Gengur í vestan 13-20, hvassast á sunnanverðu landinu. Víða rigning og síðar skúrir. Hiti 4 til 9 stig. Á fimmtudag:Suðvestlæg átt og bjart með köflum. Þykknar upp á suðurhelmingi landsins síðdegis og fer að rigna þar um kvöldið. Hiti breytist lítið. Á föstudag og laugardag:Suðlæg átt og súld eða dálítil rigning, en þurrt að mestu á norðaustanverðu landinu. Hiti 6 til 12 stig. Veður Mest lesið Prestur í Dalvík sver af sér kjaftasögur um ókristilega hegðun Innlent Kurr innan Samfylkingarinnar vegna brottvísunar ungbarna Innlent Gekk berserksgang og beraði sig Innlent Stjórnarformaður RÚV vill að Ísrael verði tafarlaust vikið úr Eurovision Innlent „Af hverju ertu svona í framan?“ Innlent Segja stutt í samkomulag en sprengjum rignir enn Erlent Sendir þjóðvarðliðið til Chicago Erlent Var að streyma á TikTok þegar hann féll til jarðar og lést Erlent Fjöldi án rafmagns vegna vonskuveðurs í Noregi Erlent Eldur í þvottahúsi á Granda Innlent Fleiri fréttir Lægð á Grænlandshafi stjórni veðrinu þennan daginn Sleppum ekki alveg við leiðindi Gular viðvaranir og allt að 45 metrar á sekúndu í hviðum Hægviðri og víða bjart Skúrir og áfram milt í veðri Suðlægar áttir og úrkoma í flestum landshlutum Sunnan strekkingur og vætusamt Allhvass vindur sunnan- og vestanlands og rigning Fyrsta haustlægðin mætt til landsins Von á mesta vindinum í marga mánuði Búast við auknu álagi á fráveitu vegna mikillar úrkomu Röð lægða með hefðbundnu haustveðri Lægðagangur næstu daga býður upp á sígilt haustveður Strekkingsvindur og fremur vætusamt næstu daga Vaxandi vindur þegar líður á daginn Grunn lægð yfir landinu í dag en suðlægir vindar á morgun Víða kaldi og allhvasst en lægir smám saman í dag Gular viðvaranir og svalri norðanátt beint til landsins Slydduél norðantil en þurrt og bjart sunnan heiða Kólnar í kvöld og allvíða næturfrost Kólnar þegar líður á vikuna Milt veður og víða væta Rigning með köflum víðast hvar Blautt víðast hvar Dálítil rigning og lægðir á sveimi Væta með köflum og dregur úr vindi Víða rigning og hiti að fjórtán stigum Hvasst og samfelld rigning austast Má reikna með vatnavöxtum suðaustantil Rigning í dag Sjá meira