Umfangsmikil flugslysaæfing verður haldin á Reykjavíkurflugvelli í dag. Helstu viðbragðsaðilar koma að æfingunni en gera má ráð fyrir að þátttakendurnir verði yfir þrjú hundruð.
Æfingin stendur yfir á milli tólf og fjögur í dag. Slysavettvangur verður settur upp, braki komið fyrir og eldur kveiktur til að skapa sem raunverulegastar aðstæður. Ef íbúar í grennd við flugvöllinn sjá reyk stíga upp frá Reykjavíkurflugvellinum má gera ráð fyrir að það sé vegna æfingarinnar.
Almannavarnir, Isavia, starfsfólk Reykjavíkurflugvallar, björgunarsveitir, starfsfólk Landspítalans og heilbrigðisstarfsfólk, lögregla, slökkvilið, Landhelgisgæslan og Rauði krossinn koma að æfingunni. Að auki verða sjálfboðaliðar að leika slasað fólk á vettvangi. Búast má því við aukinni umferð viðbragðsaðila nærri flugvellinum meðan á æfingunni stendur.
„Á þriggja til fjögurra ára fresti er haldin stór flugslysaæfing á hverjum flugvelli á Íslandi þar sem boðið er upp á áætlunarflug. Tvær til fjórar æfingar eru haldnar á hverju ári. Isavia og viðbragðsaðilar hafa haldið á níunda tug flugslysaæfinga frá árinu 1996. Æfingin á Reykjavíkurflugvelli er sú þriðja á þessu ári en í apríl var æfing á Vestmannaeyjaflugvelli og í september á Þórshafnarflugvelli. Síðast var æfing á Reykjavíkurflugvelli í október 2022,“ segir í fréttatilkynningu frá Isavia.
Næstu æfingar verða á flugvöllunum á Akureyri, Ísafirði og Vopnafirði.