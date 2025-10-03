Erlent

Skipar Ísraelum að hætta að sprengja

Agnar Már Másson skrifar
Trump tekur vel í svör Hamas.
„Ísrael verður að hætta að sprengja Gasa,“ skrifar Donald Trump Bandaríkjaforseti á samfélagsmiðla, „svo að við getum komið öllum gíslum út hratt og örugglega!“

Þetta skrifar forsetinn í kvöld í kjölfar þess sem Hamassamtökin á Gasaströndinni sögðust fyrr í dag vera tilbúin að láta alla gísla af hendi gegn því að Ísraelar bindi enda á stríðið á Gasaströndinni og dragi her sinn að öllu leyti af svæðinu. 

Hamas fór ekki út í smáatriði í yfirlýsingunni, sem send var til Hvíta hússins, en ljóst er að samtökin séu ekki tilbúin að samþykkja friðarplan Trumps eins og það leggur sig.

Hreyfingin samþykkti þannig þann hluta friðarplans Trumps sem sneri að gíslum en aftur á móti gerðu samtökin athugasemdir við aðra liði áætlunarinnar.

Samtökin sögðust í yfirlýsingu samþykkja að láta völd af hendi til annarra palestínskra samtaka eða stofnana en svöruðu ekki hvort þau myndu láta vopn af hendi sér.

Trúir því að Hamas vilji nú frið

Trump bregst vel við viðbrögðum Hamas og skrifar á Truth Social að hann trúi því að Hamas séu tilbúin í frið og sem fyrr segir skipaði hann Ísraelsmönnum að hætta að sprengja á svæðinu.

„Það er allt of hættulegt að gera það [að sprengja]. Við erum þegar í viðræðum um smáatriði sem þarf að vinna í,“ bætir Bandaríkjaforsetinn við en samkvæmt áætlun Trumps ætti gíslum að vera komið út af Gasaströndinni innan við þrjá sólarhringa.

Vopnahléssamþykki liggur samt ekki fyrir og enn virðist langt í land þrátt fyrir þessar framfarir, að því er CNN greinir frá.

Trump hótaði því að Hamas myndu standa frammi fyrir helvíti á jörðu ef þeir samþykktu ekki tillögurnar.

Mikil óvissa

Tillögur Trumps sem snúa að því að binda enda á átökin á Gasaströndinni þóttu að miklu leyti halla á Hamas. Margar af þessum tillögum hafa sést áður í fyrri vopnahléstillögum á undanförnum tveimur árum.

Þær fólu meðal annars í sér að vígamenn samtakanna legðu niður vopn en þeir hafa ávallt hafnað þeirri kröfu í gegnum árin og sem fyrr segir svara þeir ekki um það í nýjustu yfirlýsingunni. 

Hamas-liðar þykja þó í nokkuð erfiðri stöðu. Bæði er það vegna þess að samtökin eru ekki jafn öflug og þau voru eftir átök síðustu ára. Þau hafa sömuleiðis misst mikinn stuðning frá Hezbollah í Líbanon og klerkastjórninni í Íran.

