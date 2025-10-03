Skipar Ísraelum að hætta að sprengja Agnar Már Másson skrifar 3. október 2025 22:00 Trump tekur vel í svör Hamas. AP „Ísrael verður að hætta að sprengja Gasa,“ skrifar Donald Trump Bandaríkjaforseti á samfélagsmiðla, „svo að við getum komið öllum gíslum út hratt og örugglega!“ Þetta skrifar forsetinn í kvöld í kjölfar þess sem Hamassamtökin á Gasaströndinni sögðust fyrr í dag vera tilbúin að láta alla gísla af hendi gegn því að Ísraelar bindi enda á stríðið á Gasaströndinni og dragi her sinn að öllu leyti af svæðinu. Hamas fór ekki út í smáatriði í yfirlýsingunni, sem send var til Hvíta hússins, en ljóst er að samtökin séu ekki tilbúin að samþykkja friðarplan Trumps eins og það leggur sig. Hreyfingin samþykkti þannig þann hluta friðarplans Trumps sem sneri að gíslum en aftur á móti gerðu samtökin athugasemdir við aðra liði áætlunarinnar. Samtökin sögðust í yfirlýsingu samþykkja að láta völd af hendi til annarra palestínskra samtaka eða stofnana en svöruðu ekki hvort þau myndu láta vopn af hendi sér. Trúir því að Hamas vilji nú frið Trump bregst vel við viðbrögðum Hamas og skrifar á Truth Social að hann trúi því að Hamas séu tilbúin í frið og sem fyrr segir skipaði hann Ísraelsmönnum að hætta að sprengja á svæðinu. „Það er allt of hættulegt að gera það [að sprengja]. Við erum þegar í viðræðum um smáatriði sem þarf að vinna í,“ bætir Bandaríkjaforsetinn við en samkvæmt áætlun Trumps ætti gíslum að vera komið út af Gasaströndinni innan við þrjá sólarhringa. Vopnahléssamþykki liggur samt ekki fyrir og enn virðist langt í land þrátt fyrir þessar framfarir, að því er CNN greinir frá. Trump hótaði því að Hamas myndu standa frammi fyrir helvíti á jörðu ef þeir samþykktu ekki tillögurnar. Mikil óvissa Tillögur Trumps sem snúa að því að binda enda á átökin á Gasaströndinni þóttu að miklu leyti halla á Hamas. Margar af þessum tillögum hafa sést áður í fyrri vopnahléstillögum á undanförnum tveimur árum. Þær fólu meðal annars í sér að vígamenn samtakanna legðu niður vopn en þeir hafa ávallt hafnað þeirri kröfu í gegnum árin og sem fyrr segir svara þeir ekki um það í nýjustu yfirlýsingunni. Hamas-liðar þykja þó í nokkuð erfiðri stöðu. Bæði er það vegna þess að samtökin eru ekki jafn öflug og þau voru eftir átök síðustu ára. Þau hafa sömuleiðis misst mikinn stuðning frá Hezbollah í Líbanon og klerkastjórninni í Íran. Donald Trump Bandaríkin Átök í Ísrael og Palestínu Ísrael Palestína Mest lesið Diddy í fimmtíu mánaða fangelsisvist Erlent Grunaður um að hafa brotið á fleiri en tíu börnum Innlent Nýsestur á skrifstofunni þegar hann fékk bíl í flasið Innlent Starfsmaður á Brákarborg grunaður um kynferðisbrot Innlent Sagt að njóta ótruflaðrar ástar í Venesúela Innlent Látinn fara eftir að hafa neitað Trump um sverð í eigu Eisenhower Erlent Fólk að bugast þar til hætt var að manna vaktir á föstudögum Innlent Vann á öllum deildum leikskólans Innlent Hamasliðar tilbúnir að sleppa gíslum og láta völd af hendi Erlent Rekja andlát dóttur að hluta til samsæriskenninga móður Erlent Fleiri fréttir Skipar Ísraelum að hætta að sprengja Hamasliðar tilbúnir að sleppa gíslum og láta völd af hendi Hótar helvíti á jörð samþykki Hamas ekki tillögurnar Vísa frá máli á hendur skipverjum sem voru taldir hafa slitið sæstrengi „Það vill enginn spila eftir reglum sem eru samdar annars staðar“ Rekja andlát dóttur að hluta til samsæriskenninga móður Fyrsta konan sem verður erkibiskupinn af Kantaraborg Diddy í fimmtíu mánaða fangelsisvist Einn hinna látnu skotinn af lögreglu og annar særður Finna mikla nálykt frá rústunum Bein útsending: Siglt áleiðis til Gasa Látinn fara eftir að hafa neitað Trump um sverð í eigu Eisenhower Segist breyttur maður og biðlar til dómarans Hamas liðar vilja ekki afvopnast Flugvellinum í München lokað vegna drónaumferðar Nafngreina árásarmanninn í Manchester Segist eiga í vopnuðum átökum við eiturlyfjasmyglara Árásin í Manchester skilgreind sem hryðjuverk Leiðtogafundur í Danmörku: „Rússar munu ekki stoppa fyrr en tilneyddir“ Tveir látnir og þrír alvarlega særðir eftir árás í Manchester Afganir fagna því að vera aftur komnir í samband við umheiminn Thunberg meðal 500 handtekinna aðgerðasinna Demókrötum kennt um og uppsögnum hótað Frelsisflotinn umkringdur og farþegar fluttir til Ísraels Jane Goodall látin Telja sig hafa fundið skipið sem skaut drónunum Brýnt að koma rafmagni aftur á kjarnorkuverið „Dimmur dagur“ í sögu Slóvakíu Völdu tveggja ára stúlku sem nýja jómfrúargyðju Höfuðpaur tælingarhóps dæmdur í þrjátíu og fimm ára fangelsi Sjá meira