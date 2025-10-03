Finna mikla nálykt frá rústunum Samúel Karl Ólason skrifar 3. október 2025 10:34 Þrjú lík fundust í morgun en 55 er enn saknað. Litlar líkur eru taldar á að fleiri muni finnast á lífi. AP/Achmad Ibrahim Björgunarsveitarmenn eru byrjaðir að nota þungavélar í leit að nemendum í rústum skóla sem hrundi í Indónesíu fyrr í vikunni. Talið er hæpið að einhverjir muni finnast á lífi í skólanum en þrjú lík fundust þar í morgun. Skólinn hrundi á mánudaginn og höfðu björgunarsveitarmenn forðast þungavélar af ótta við frekara hrun á þá sem eru fastir í rústunum. Átta eru látnir og rúmlega hundrað sagðir slasaðir. Opinber fjöldi þeirra sem saknað er hefur verið á töluverðu reiki og stendur nú í 55. Að mestu er um að ræða drengi og unga menn frá tólf til nítján ára gamla. Umræddur skóli er íslamskur heimavistarskóli og segja yfirvöld í Indónesíu að verið hafi verið að bæta tveimur hæðum við húsið, sem var tvær hæðir fyrir. Forsvarsmenn skólans höfðu ekki fengið leyfi framkvæmdunum og var verið að hella steypu í mót ofan á húsinu þegar það hrundi. Talið er að byggingin hafi ekki þolað þungann en flestir nemendur og kennarar voru við bænir í sérstökum sal í húsinu. AP fréttaveitan segir að tvö líkanna sem fundust í morgun hafi fundist í þessum sal og eitt til viðbótar hafi fundist nærri útgangi hússins, eins og sá hafi verið að reyna að flýja út þegar húsið hrundi ofan á hann. Fréttaveitan segir töluvert heitt í Indónesíu um þessar mundir og á meðan björgunarsveitarmenn vinni í því að brjóta sér leið í gegnum steyptar plötur beri mikla nálykt frá rústunum, sem sé til marks um hvað þeir muni að öllum líkindum finna undir rústunum. Talið er að björgunarstörfum muni ljúka á morgun. Indónesía Mest lesið Sagt að njóta ótruflaðrar ástar í Venesúela Innlent Látinn fara eftir að hafa neitað Trump um sverð í eigu Eisenhower Erlent „Mér finnst þeir vera að taka frá mér lífið“ Innlent Óljóst hvort Kínverjarnir geti sótt vélina sína Innlent Segist breyttur maður og biðlar til dómarans Erlent Nafngreina árásarmanninn í Manchester Erlent Hamas liðar vilja ekki afvopnast Erlent Bugun þar til farið var í fasta fáliðun á föstudögum Innlent Rauk upp úr flugvél Jet2 Innlent Flugvellinum í München lokað vegna drónaumferðar Erlent Fleiri fréttir Einn hinna látnu skotinn af lögreglu og annar særður Finna mikla nálykt frá rústunum Bein útsending: Siglt áleiðis til Gasa Látinn fara eftir að hafa neitað Trump um sverð í eigu Eisenhower Segist breyttur maður og biðlar til dómarans Hamas liðar vilja ekki afvopnast Flugvellinum í München lokað vegna drónaumferðar Nafngreina árásarmanninn í Manchester Segist eiga í vopnuðum átökum við eiturlyfjasmyglara Árásin í Manchester skilgreind sem hryðjuverk Leiðtogafundur í Danmörku: „Rússar munu ekki stoppa fyrr en tilneyddir“ Tveir látnir og þrír alvarlega særðir eftir árás í Manchester Afganir fagna því að vera aftur komnir í samband við umheiminn Thunberg meðal 500 handtekinna aðgerðasinna Demókrötum kennt um og uppsögnum hótað Frelsisflotinn umkringdur og farþegar fluttir til Ísraels Jane Goodall látin Telja sig hafa fundið skipið sem skaut drónunum Brýnt að koma rafmagni aftur á kjarnorkuverið „Dimmur dagur“ í sögu Slóvakíu Völdu tveggja ára stúlku sem nýja jómfrúargyðju Höfuðpaur tælingarhóps dæmdur í þrjátíu og fimm ára fangelsi Chunk er loksins „feitasti“ björninn Átján tegundir af sólarvörn teknar úr sölu í Ástralíu Dómari skikkar lækna til að vanda skriftina Tæplega hundrað nemenda saknað Gríðarleg öryggisgæsla í Kaupmannahöfn í aðdraganda leiðtogafundar Ríkisreksturinn í Bandaríkjunum í limbó Tala látinna hækkar á Filippseyjum Lykillinn að kraftaverki að Birgir var frá Íslandi Sjá meira