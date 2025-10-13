„Hann er góð blanda af Labrador og German Shepherd“ Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 13. október 2025 20:00 Eva og Pétur við sólsetrið í útskriftinni hennar Evu í Slóvaíku síðastliðið sumar. „Við erum mjög gott teymi og samstíga í flest öllu sem við gerum, en það er lykillinn að góðu sambandi að mínu mati,“ segir Eva Mey Guðmundsdóttir,læknir og plötusnúður, þegar hún er spurð hvernig hún myndi lýsa sambandi sínu og kærastans, Péturs Tryggva Péturssonar, læknanema og íþróttamanns. Eva Mey og Pétur kynntust sumarið 2023 í Slóvakíu þar sem þau voru bæði nemendur í læknisfræði við Jessenius Faculty of Medicine. Hún lauk námi síðastliðið sumar og vinnur nú á bráðamóttökunni í Fossvogi á sérnámsgrunnsárinu, samhliða því að spila reglulega sem plötusnúður. Pétur er á sínu síðasta ári í læknisfræði og stefnir á útskrift næsta sumar. Samhliða náminu stundar hann gönguskíði og hlaup. Pétur og Eva Mey í náttúrunni í Martin, Slóvakíu. Aðspurð hver hafi tekið fyrsta skrefið í sambandinu segir Eva að þau hafi bæði þegar tekið eftir hvort öðru í skólanum. „Það var ekki fyrr en í einu sumarpartýi læknanema sem við hittumst og þá vil ég meina að ég hafi tekið fyrsta skrefið, en Pétur vill hins vegar meina að hann hafi gert það, svo ætli við getum ekki sagt að þetta hafi verið 50/50,“ segir Eva. Eva situr fyrir svörum í viðtalsliðnum Ást er. Fyrsti kossinn okkar: Fyrsti kossinn var sama kvöld og við kynntumst í sumarpartýi læknanema á sólríku kvöldi í Martin, Slóvakíu. Fyrsta stefnumótið? Pétur bauð mér heim til sín í Michelin máltíð sem hann eldaði sjálfur og svo horfðum við saman á Lord of the Rings: Fellowship of the Ring, ein af okkar uppáhalds myndum - allt upp á 10! Hvernig myndirðu lýsa sambandinu ykkar? Við erum mjög gott teymi og samstíga í flest öllu sem við gerum, en það er lykillinn að góðu sambandi að mínu mati. Við erum lík að mörgu leyti en líka ólík á sumum sviðum. Pétur er til dæmis algjör morgunhani og skipulagðari en ég, en ég er mjög hugmyndarík og dríf hlutina meira áfram. Við styðjum samt hvort annað í gegnum allt saman og höfum gert það frá degi eitt. Parið saman á stóra sviðinu á Þjóðhátíð. Mér finnst rómantískt stefnumót vera: Ég hef gaman að því að koma öðrum á óvart og finnst líka gaman þegar mér er komið á óvart, sama hversu lítið eða stórt það er. Ég man til dæmis eftirminnilega eftir því þegar Pétur kom óvænt frá Ísafirði til Reykjavíkur og bauð mér síðan út að borða - mér fannst það geggjað. Annað dæmi er þegar ég pantaði miða á Hans Zimmer-tónleika fyrir okkur í Póllandi, eitt uppáhalds tónskáldið okkar, en Pétur hafði ekki hugmynd um að við vorum á leiðinni þangað fyrr en við værum mætt fyrir utan. tónleikahöllina. Uppáhalds rómantíska kvikmyndin mín er: Ætli það sé ekki bara Lord of the Rings, en það var fyrsta kvikmyndin sem við Pétur horfðum á saman. Við höfum síðan haldið í hefðina og tökum alltaf alla syrpuna á hverjum jólum ásamt Harry Potter kvikmyndunum, má ekki gleyma þeim. Lagið okkar: Þú ert mín - með Valdimar. Eigið þið sameiginleg áhugamál? Við eigum mörg sameiginleg áhugamál og erum bæði mjög aktív, en við ferðumst mikið og förum reglulega saman upp á fjöll. Við fórum til dæmis síðast í útilegu í Dýrafirði og upp í Naustahvilft sem var virkilega gaman, en svo höfum við bæði mikinn áhuga á heilsu, tónlist og læknisfræðinni og vorum til dæmis að vinna saman á læknavaktinni á Þjóðhátíð núna í sumar sem var mjög skemmtilegt. Hvort ykkar eldar meira? Klárlega Pétur, en hann elskar að elda og gerir rosalega rétti. Uppáhalds rétturinn minn sem hann gerir er sveppafyllt pasta í sósu úr ristuðum tómötum og grillaðri papriku. Parið saman á læknavaktinni í Dalnum á Þjóðhátíð. Haldið þið upp á sambandsafmælin? Við höfum ekki gert það hingað til þar sem við höfum verið í fjarsambandi, og því alltaf á sitthvorum staðnum, ég á Íslandi og Pétur í Slóvakíu. Við munum halda upp á það um leið og Pétur flytur aftur heim til Íslands! Eruði rómantísk? Já ég myndi segja það, við reynum að fara í óvissuferðir og sinna því vel. Fyrsta gjöfin sem ég gaf manninum mínum: Ég gaf honum Crocs skó fyrir spítalann, en þeir voru svo þægilegir að þeir enduðu sem hversdagsskór. Fyrsta gjöfin sem maðurinn minn gaf mér: Hann gaf mér svört V-MODA heyrnartól sem ég á ennþá og nota alltaf þegar ég er að spila. Maðurinn minn er: Hávaxinn og magnaður í alla staði! En hann er góð blanda af Labrador og German Shepherd. Rómantískasti staður á landinu: Vestfirðir. Þá sérstaklega Ísafjörður, en Pétur er einmitt þaðan og við förum oft þangað í fallega náttúru og gerum ýmislegt skemmtilegt þar eins og að sigla, fara á kajak, gönguskíði og slaka á. Saman á giggi í miðbæ Reykjavíkur. Fyndnasta minningin af ykkur saman? Við eigum margar fyndnar minningar saman en ein er mjög eftirminnileg þegar Pétur ákvað að hjálpa til við að stýra ljósunum á einu giggi. Ég var að spila og Pétur var nýkominn af langri vakt á spítalanum,stuttu eftir að hann var byrjaður lít ég á hann og hann er sofnaður á ljósatækinu. Hver væri titillinn á ævisögu ykkar? Slóvakíski Draumurinn. Hvað gerið þið til að gera ykkur dagamun? Við reynum að fara í göngutúra saman, fara í mismunandi sundlaugar eða í sjósund og borða á matsölustöðum sem við höfum ekki prufað áður. Lýstu manninum þínum í þremur orðum: Þolinmóður, traustur og skemmtilegur! Eva og Pétur eru dugleg að rækta sambandið og prófa nýja hluti. Hvar sérðu ykkur eftir tíu ár? Að gera nákvæmlega það sama og við erum að gera í dag - vinna í hlutum sem okkur finnst skemmtilegir, styðja hvort annað áfram og elta draumana okkar. Hvernig viðhaldið þið neistanum? Það er mjög algengt að það sé allt of mikið að gera hjá báðum aðilum í samböndum, en það sem við reynum að gera er að taka eitt „date“ í viku þar sem við förum út að borða, göngutúr eða stuttan túr út úr bænum. Ást er … að styðja hvort annað í gegnum súrt og sætt. Ást er... Tímamót Tengdar fréttir Fátt skemmtilegra en að klappa Einari á afturendann á almannafæri „Við reynum að daðra mikið við hvort annað og hlæjum mikið saman. Mér finnst til dæmis fátt skemmtilegra en að klappa Einari á afturendann á almannafæri eins og í Ikea eða Smáralindinni. Þá verður hann alveg extra vandræðanlegur sem gleður mig mikið," segir Milla Ósk Magnúsdóttir, spurð hvernig hún viðhaldi neistanum í sambandinu. 21. september 2025 20:00