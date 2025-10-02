Lætur ekki einn slæman leik hafa áhrif á verkefnið Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 2. október 2025 23:02 Hefur stýrt Írlandi frá því á síðasta ári. EPA/LORRAINE O'SULLIVAN Knattspyrnuþjálfarinn Heimir Hallgrímsson sér ekki eftir að taka við írska karlalandsliðinu í fótbolta. Hann er þó sár eftir virkilega slæmt tap Írlands gegn Armeníu í síðasta landsliðsglugga. Það styttist í næsta landsliðsverkefni, þar fá lærisveinar Heimis tækifæri til að ná fram hefndum gegn Armeníu sem og þeir mæta ógnarsterku liði Portúgals. Ræddi Heimir við blaðamenn í höfuðstöðvum írska knattspyrnusambandsins í dag, fimmtudag. „Ég er í lagi,“ sagði Heimir og hló aðspurður hvernig hann hefði höndlað undanfarnar vikur. „Svona er lífið, stundum jákvætt og stundum neikvætt. Maður verður að aðlaga sig hverju sinni og halda áfram,“ bætti Eyjamaðurinn við. „Málið er, við erum með verkefni í höndunum sem okkur leið vel með fram að Armeníu leiknum. Eigum við að láta einn leik hafa áhrif á það sem við erum að gera og hvernig við vinnum okkar vinnu? Alls ekki, við höldum áfram að hafa trú á leikmannahópnum og okkar starfi.“ Heimir viðurkenndi að gagnrýnin eftir tapið í Yerevan hefði haft áhrif á hann. Hann sagði jafnframt að hann hefði fulla trú á að liðið gæti komist á heimsmeistaramótið næsta sumar og að hann sæi alls ekki eftir því að hafa tekið við starfinu. Fótbolti HM 2026 í fótbolta Mest lesið Féll á lyfjaprófi á HM íslenska hestsins og missir silfur: „Eins og ég sé glæpamaður“ Sport Uppgjörið: KR - Stjarnan 102-98 | Meistararnir töpuðu í Vesturbænum Körfubolti Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play Enski boltinn „Þetta svíður mig mjög sárt“ Fótbolti Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Íslenski boltinn Benedikt gefur Stjörnunni ráð: Alls ekki hringja í eldri bróðurinn Körfubolti Lausanne - Breiðablik 3-0 | Enn stigalausir á stóra sviðinu Fótbolti Uppgjörið: ÍA - Þór Þ. 102-92 | Gulir og glaðir byrja á sigri Körfubolti Hákon Arnar skoraði sigurmarkið en Özer stal fyrirsögninni Fótbolti Drónabannið í Danmörku skapar vandamál fyrir fótboltafélögin Fótbolti Fleiri fréttir Lætur ekki einn slæman leik hafa áhrif á verkefnið Elías Rafn stóð vaktina í sigri Midtjylland á Nottingham Forest Palace neitar að tapa „Örugglega enginn sem nennir að hlusta á það“ Lausanne - Breiðablik 3-0 | Enn stigalausir á stóra sviðinu Sævar Atli neitar að fara úr markaskónum Hákon Arnar skoraði sigurmarkið en Özer stal fyrirsögninni Gömlu United-mennirnir blómstruðu í Meistaradeildinni Gullboltahafinn ekki til Íslands Íranar mega ekki mæta á HM-dráttinn Þorsteinn fær annan aðstoðarmann frá Þrótti Pirraður yfir marki undir vegg: „Hann leggst bara í einhverja fósturstellingu“ Drónabannið í Danmörku skapar vandamál fyrir fótboltafélögin „Í DNA okkar Sunderland-manna að þola þennan mann ekki“ Utan vallar: Er FH að endurtaka stærstu mistök í sögu félagsins? „Eins og það sé ekkert sem hann hræðist“ FIFA: Donald Trump ræður engu um það Frammistaðan í deildinni skiptir engu máli í dag Sjáðu Meistaradeildarmörkin hjá manninum sem United gat ekki notað Sveindís Jane að missa góðan liðsfélaga: „Sakna þín strax“ „Þetta svíður mig mjög sárt“ Úr klefaleysi og snjómokstri í að taka við landsliði eða Blikum? Töpuðu fyrir Íslandi en ekki í Meistaradeildinni Baulað á Figo í Barcelona: „Portúgalinn er ekki velkominn hér“ Bjarni Jó kveður Selfoss Fantasýn: Bogi Nils þarf að vara sig og ekkert breyst hjá stjórnarformanni Play „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ De Bruyne lagði tvisvar upp fyrir Højlund Dier stal stigi af svekktum City mönnum Ödegaard lagði Skytturnar upp til sigurs Sjá meira