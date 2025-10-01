„Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ Ágúst Orri Arnarson skrifar 1. október 2025 22:15 Guðni var hrifinn af frammistöðu Thelmu Karenar, sem hann hefur þjálfað síðan í 6. flokki. Guðni Eiríksson þjálfari FH var ánægður með stigin þrjú í Garðabænum í kvöld, en hans konur þurftu heldur betur að hafa fyrir þeim gegn ólseigu Stjörnuliði. „Þetta var torsóttur sigur, við þurftum að hafa fyrir þessu. Við missum fókus varnarlega. Við fáum á okkur mark strax í byrjun, við fáum okkur mark rétt fyrir leikhlé, við fáum á okkur mark hérna undir lokin. Við þurfum að gera betur þar. En burtséð frá mörkunum sem við fáum á okkur þá gerum við góð fjögur mörk og náum ágætis stjórn á þessu á löngum köflum í leiknum.“ Macy Elisabeth gerði sig seka um slæm mistök í fyrsta marki leiksins, en bætti heldur betur upp fyrir það með góðum vörslum þegar á leikinn leið. Þar á meðal varði hún vítaspyrnu frá Gyðu Kristínu. Guðni var ánægður með sína konu. „Þegar þú ert markvörður þá máttu ekki verða lítill í þér þegar þú gerir mistök, og hún gerði klárlega mistök þarna í byrjun. En hún svaraði fyrir það, hún ver vítið frábærlega og svo varði hún á krítískum augnablikum og það skiptir sköpum. Það eru oft svona x-factorar sem að geta skipt sköpum fyrir það hvoru megin þú ert við línuna.“ Thelma Karen var stórkostleg í FH liðinu, setti tvö mörk og var stanslaus ógn upp við mark Garðbæinga. Frammistaða hennar kom Guðna lítið á óvart. „Það er ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna. Ég er búinn að þjálfa hana síðan hún var í 6. flokk. Ég er búinn að sjá hana fara upp og hún er á frábærum stað í dag. Hennar framtíð er rosalega björt.“ Besta deild kvenna FH Mest lesið Kemur dómaranefnd til varnar og hnýtir í Jón og tvíburana Körfubolti Arftaki Heimis fundinn: „Alltaf áhætta að gera breytingar“ Íslenski boltinn Svona var fundur KSÍ þegar Arnar tilkynnti landsliðshópinn Fótbolti Segir Liverpool ekki spila eins og topplið: Spila körfubolta en ekki fótbolta Enski boltinn Orri, Jóhann og Gylfi ekki með en Aron valinn Fótbolti Evrópumeistararnir með endurkomusigur gegn Barcelona Fótbolti Arnar: Aðrir leikmenn framar en Jóhann Fótbolti Drama í sænska landsliðinu: „Hann hefur svikið liðsfélaga sína“ Fótbolti Kaupa einn frægasta leikvang heims til þess að rífa hann Fótbolti „Mjög súr og dapur þegar hann hringdi í mig“ Fótbolti Fleiri fréttir Bjarni Jó kveður Selfoss „Ótrúlega gaman að sjá þessa stelpu dafna“ Stjarnan - FH 3-4 | FH endurheimti annað sætið Arftaki Heimis fundinn: „Alltaf áhætta að gera breytingar“ Erfitt að yfirgefa Þrótt en starfið hjá KSÍ of spennandi til að hafna því „Síðan koma raddir um að þetta sé ekkert svo alvarlegt“ „Það er allt mögulegt“ Uppgjör: Víkingur - Valur 3-0 | Sannfærandi heimasigur í rigningunni Heimir yfirgefur FH að tímabilinu loknu Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 3-2 | Aftur mistókst Blikum að tryggja titilinn Gera aðra atlögu að titlinum eftir handleggsbrot Elínar Helenu Davíð Smári hissa: „Sökudólgur sjálfur með því að setja viðmiðið mjög hátt“ Hans Viktor framlengir við KA Fengu nóg af skeytingarleysi og mismunun Jón Þór ráðinn í björgunaraðgerðir hjá Vestra Sjáðu boltahnupl Valdimars sem nánast tryggði Víkingum titilinn Ræddu brotthvarf Davíðs: „Þetta er eins og köld vatnsgusa“ Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur 2-3 | Valdimar Þór fór langleiðina með að tryggja titilinn „Verðum bara að halda áfram þangað til að þetta er búið“ Sölvi Geir eftir dramatískan sigur í Garðabæ: „Það er alltaf trú“ Davíð Smári hættur fyrir vestan Þjálfari Fram: „Hvað er árið aftur?“ Léku fjörutíu leiki saman á Englandi en slást um titilinn á Íslandi í kvöld Frá Fram á Hlíðarenda Sjáðu Elmar skora beint úr horni, tvennu Freds og þrennu Hermanns Uppgjörið: Fram - Valur 2-0 | Titildraumar Vals að verða að engu „Við þurfum að horfa inn á við“ Uppgjörið: Afturelding - KA 3-2 | Heimamenn sluppu með sigurinn Uppgjörið: Vestri - ÍBV 0-5 | Enn syrtir í álinn hjá Vestra Gunnar Heiðar hættur með Njarðvík Sjá meira