Ríflega áttatíu starfsmenn Play á Möltu bíða eftir að starfsemin hefjist að nýju. Keppst er við að endurnýja samninga um leigu á flugvélum. Farið verður ítarlega yfir stöðu mála í kvöldfréttum.
Logi Einarsson háskólaráðherra kemur í myndver og ræðir ákvörðun háskólaráðs Háskólans á Akureyri um að slíta viðræðum við Háskólann á Bifröst um sameiningu skólanna.
Rauði krossinn ákvað í dag að hætta starfsemi í Gasa-borg tímabundið vegna aukins þunga í árásum Ísraela. Framkvæmdastjóri Rauða krossins á Íslandi fer yfir þessa erfiðu ákvörðun í beinni útsendingu.
Við þeim, sem áttu leið um Akureyrarflugvöll í dag, blasti furðuleg sjón þegar gat var sagað á flugskýlið. Það var gert til að troða inn framhluta flugvélar.
Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari í knattspyrnu lætur sig dreyma um sæta í lokakeppni HM í fótbolta. Landsliðshópurinn var kynntur í dag.
Í Íslandi í dag fáum við að skoða húsakynni Alþingis - hvern einasta krók og kima. Meðal annars er þar að finna brjóstagjafaherbergi.
