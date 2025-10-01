Svona var fundur KSÍ þegar Arnar tilkynnti landsliðshópinn Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 1. október 2025 12:45 Arnar Gunnlaugsson fór yfir valið á nýjasta landsliðshópi Íslands á blaðamannafundi í dag. vísir/anton Vísir var með beina útsendingu frá blaðamannafundi KSÍ þar sem Arnar Gunnlaugsson tilkynnti hóp karlalandsliðsins í fótbolta fyrir næstu leiki þess. Fundinn má sjá í heild sinni í spilaranum hér að neðan. Neðst í fréttinni má svo finna beina textalýsingu frá fundinum. Framundan eru tveir heimaleikir hjá íslenska liðinu í undankeppni HM 2026 í þessum mánuði. Föstudaginn 10. október mætir Ísland Úkraínu og mánudaginn 13. október taka Íslendingar á móti Frökkum. Í fyrstu leikjum sínum í undankeppninni vann Ísland Aserbaísjan, 5-0, á Laugardalsvelli en tapaði naumlega, 2-1, fyrir Frakklandi í París.