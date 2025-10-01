Lægð fer yfir landið í dag og beinir suðlægum áttum til landsins. Reikna má með sunnan strekkingi á Austurlandi og Suðausturlandi er líða fer á daginn.
Á vef Veðurstofunnar segir að úrkoma geri vart við sig í flestum landshlutum, en fremur þurrt og hlýtt verði á norðausturlandi síðdegis. Hiti verður á bilinu sex til fjórtán stig, hlýjast norðaustantil.
„Lægð vestur af Snæfellsnesi, sem er á leið suðvestur, beinir áfram suðlægum áttum yfir landið á morgun með heldur hægari vindum austantil en sunnan golu eða kalda vestantil. Víða skúrir, en mildasta veðrið verður áfram norðaustanlands.
Útlit fyrir bjart og úrkomulítið hæglætisveður á landinu á föstudag,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á fimmtudag: Sunnan 3-10 m/s og skúrir, en yfirleitt þurrt og bjart á norðaustanverðu landinu. Hiti 6 til 13 stig.
Á föstudag: Fremur hæg austlæg átt, skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti 5 til 10 stig. Vaxandi norðanátt um kvöldið.
Á laugardag: Norðan og norðvestan 8-15, en hægari norðvestantil. Dálítil rigning um tíma, en þurrt á Suður- og Vesturlandi. Lægir um kvöldið. Hiti 3 til 10 stig yfir daginn, mildast syðst.
Á sunnudag: Snýst í suðaustanátt og fer að rigna, en þurrt norðaustanlands. Hlýnar heldur norðantil.
Á mánudag: Útlit fyrir suðlæga átt með rigningu eða skúrum.
Á þriðjudag: Útlit fyrir norðvestlæga átt og rigningu eða skúrir en skýjað með köflum og þurrt að mestu suðvestantil.