Íslenski boltinn

Heimir yfir­gefur FH að tíma­bilinu loknu

Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar
Heimir hættir hjá FH í haust.
Heimir hættir hjá FH í haust. Vísir/Viktor Freyr

Heimir Guðjónsson mun hætta sem þjálfari FH þegar tímabilinu í Bestu deild karla í fótbolta lýkur. Frá þessu greinir félagið á samfélagsmiðlum sínum nú í kvöld, þriðjudag. Samningur Heimis rennur út að tímabilinu loknu og hefur verið ákveðið að framlengja hann ekki.

Heimir lék lengi vel með FH áður en hann tók við liðinu á sínum tíma þegar FH var besta lið landsins ár eftir ár. Eftir að þjálfa Val og í Færeyjum sneri Heimir aftur í Hafnafjörðinn eftir erfitt tímabil liðsins árið 2022.

Fékk hann „það verkefni að koma á stöðugleika hjá félaginu. Undir hans stjórn hefur liðið síðustu þrjú ár tryggt sér sæti í efri hluta deildarinnar, í samræmi við markmið félagsins,“ segir í tilkynningu Fimleikafélagsins.

„Ferill Heimis hjá Fimleikafélaginu er einstakur. Hann hefur bæði sem leikmaður og þjálfari markað djúp spor í sögu FH og á hann svo sannarlega heiðurinn af fjölmörgum af stærstu augnablikum félagsins. Hann er einn af sönnum Risum FH,“ segir einnig í tilkynningunni áður en Heimi er þakkað fyrir „ómetanlegt framlag og einstakt samstarf í rúm 25 ár.“

FH er í 5. sæti Bestu deildar karla með 32 stig, fjórum minna en Breiðablik sem er sæti ofar, þegar þrjár umferðir eru eftir.

Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild karla FH

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið