Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 3-2 | Aftur mistókst Blikum að tryggja titilinn Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 30. september 2025 17:16 Berglind Björg gerði hvað hún gat. Vísir/Anton Brink Þróttur sigraði Breiðablik 3-2 í æsispennandi markaleik á AVIS-vellinum í kvöld. Breiðablik gat með sigri unnið Íslandsmeistaratitilinn en það gekk ekki eftir. Breiðablik byrjaði leikinn af krafti og voru töluvert meira með boltann. Þróttarar náðu hins vegar að verjast vel og voru ansi hættulegar þegar þær komust í færi. María Eva Eyjólfsdóttir og Kristín Dís Árnadóttir.Vísir/Anton Brink Þrótturum tókst að brjóta ísinn á 33. mínútu þegar Unnur Dóra Bergsdóttir skoraði laglegt mark eftir frábæran undirbúning frá Katie Cousins. 1-0 fyrir Þrótti og þannig stóðu leikar í hálfleik. Það var mikið jafnræði milli liðanna í seinni hálfleik og tókst Breiðablik að jafna metin á 64. mínútu þegar Berglind Björg Þorvaldsdóttir skoraði laglegt skallamark. Þróttarar náðu aftur forystunni skömmu síðar er Kayla Rollins kom boltanum í netið eftir frábæra fyrirgjöf frá Mist Funadóttur. Kayla Marie Rollins skilaði sínu.Vísir/Anton Brink Þremur mínútum síðar var Berglind Björg Þorvaldsdóttir aftur á ferðinni fyrir Breiðablik og jafnaði metin í 2-2. Bæði lið héldu áfram að sækja og ljóst að það var nóg eftir í leiknum. Þróttarar skoruðu þriðja mark sitt og sigurmark leiksins á 77. mínútu mínútu, eftir fyrirgjöf Mist Funadóttur, en í þetta sinn skallaði Sierra Marie Lelii boltanum í netið. Breiðablik komust þá ofar á völlinn og lágu á Þrótturum sem vörðust vel. Fleiri urðu mörkin þó ekki og Blikar taka titilinn ekki með sér heim í kvöld. Með sigrinum tyllti Þróttur sér í 2. sæti í bili allavega og eru með 42 stig þegar þrjár umferðir eru eftir. Atvik leiksins Þriðja mark leiksins. Stjörnur og skúrkar Mollee Swift átti nokkrar glæsilegar vörslur - maður leiksins hjá mér. Kayla Rollins frábær í fremstu línu í dag og skoraði laglegt skallamark. Mist Funadóttir með tvær stoðsendingar og stóð sig vel í hjarta varnarinnar. Mollee Swift stóð sig með sóma.Vísir/Anton Brink Stemmning og umgjörð Góð stemning hérna í Laugardalnum og fín mæting. Það heyrðist vel í stuðningsmönnum Þróttar sem voru mættir til þess að styðja liðið sitt sem berst um annað sætið og Evrópusæti. DómararJóhann Ingi Jónsson var á flautunni í kvöld, með honum voru Tomasz Piotr Zietal og Kristofer Bergmann til halds og trausts. Jóhann hefði alveg mátt lyfta gula spjaldinu að minnsta kosti tvisvar í viðbót í leiknum. En þar má nefna snemma í leiknum þegar Kayla Rollins var tekin niður við vítateig Blika. „Einn af þessum dögum" Nik.Vísir/Anton Brink „Þetta var mjög spennandi leikur að mínu mati. Mér fannst við sterkari beggja megin á vellinum og við sköpuðum fleiri færi heilt yfir. Frá okkar sjónarhorni náðum við ekki að eiga nógu vel við boltana sem komu inn í teig. Þetta var bara einn af þessum leikjum, einn af þessum dögum þar sem hlutirnir eru bara eins og þeir eru en við þurfum að halda áfram," sagði Nik Chamberlain, þjálfari Breiðabliks, eftir tap liðsins í kvöld. „Við mættum mjög góðu liði í dag, við spiluðum vel og við verðum að tryggja að við tökum þessa frammistöðu með okkur í næsta leik." „Ég held að sjálfstraust liðsins fari ekki niður, við spiluðum vel. Það voru nokkur klaufaleg mistök eins og í þriðja markinu en fyrir utan það var þetta góður leikur." „Við erum peppaðar" Mist Funadóttir og Karitas Tómasdóttir.Vísir/Anton Brink „Frábær liðsframmistaða hjá liðinu, við börðumst mikið og vildum sigurinn ótrúlega mikið. Þetta var bara geggjað." Mist Funadóttir átti báðar stoðsendingarnar í seinni tveimur mörkum hjá Þrótti. „Það var frábært að sjá boltana enda í markinu og færin frábærlega kláruð hjá stelpunum." Það eru þrír mikilvægir leikir eftir hjá liðinu sem berst um annað sætið og Evrópusæti. „Það er góður andi í liðinu og við erum ótrúlega peppaðar. Við ætlum okkur að vinna þessa leiki sem eru eftir."