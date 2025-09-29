Blaðamannafundur Trumps og Netanjahú: Ísraelar samþykkja friðaráætlun Trumps Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. september 2025 19:41 Netanjahú og Trump héldu sameiginlegan blaðamannafund. EPA Donald Trump Bandaríkjaforseti og Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, hafa sammældust um tuttugu punkta áætlun sem binda á enda á stríðið á Gasa á fundi þeirra í dag. Í áætluninni er krafist að Gasa verði svæði sem ógni ekki nágrönnunum sínum og að framkvæmd verði fanga- og gíslaskipti. Samþykki Hamas ekki áætlunina segist Netanjahú ætla að „ljúka því sem þeir hófu.“ Rétt fyrir fundinn, sem hófst um klukkustund á eftir áætlun, fengu blaðamenn sem voru viðstaddir tölvupóst frá Hvíta húsinu þar sem greint var frá áætlun um að „binda enda á átökin á Gasa.“ Tuttugu punkta áætlun um að binda enda á stríðið Um er að ræða tuttugu punkta áform eða áætlun. Samkvæmt NYT, sem hefur áætlunina undir höndum, er til að mynda ætlunin að Gasaströndin verði svæði án hryðjuverka sem muni ekki ógna nágrönnunum sínum. Landsvæðið verði endurbyggt með núverandi íbúa þess í huga og íbúarnir hvattir til að snúa aftur til síns heima. Samþykki báðir aðilar tillöguna sé stríðinu lokið þá þegar. Ísraelar muni hverfa aftur á fyrir fram ákveðnum stað til að taka á móti gíslum sem eru í haldi Hamas. Þá segir einnig að afhending gísla eigi að eiga sér stað innan 72 klukkustunda frá því að Ísraelar samþykkja formlega tillöguna. Gegn afhendingu gísla munu Ísraelar falla frá lífstíðardómum 250 fanga í þeirra haldi auk sautján hundruð fanga sem eru í þeirra haldi. Fyrir hvern gísl sem Ísraelar fá afhent hyggjast þeir afhenda Palestínubúum jarðneskar leyfar fimmtán Gasabúa. Í umfjöllun NYT er bent á að ákveðnar þversagnir megi finna í áætlun Trumps. Til að mynda segir þar að bæði forsvarsmenn Ísrael og Hamas þurfi að samþykkja áætlunina til að henni verði fylgt eftir. Hins vegar segir einnig að ef Hamas frestar eða samþykkir ekki áætlunina myndu ákveðnir þættir áætlunarinnar halda áfram á „hryðjuverkalausum svæðum“ sem Ísrael myndi afhenda „friðarnefnd.“ Einnig er bent á að engin loforð liggi fyrir um að Ísraelsher yfirgefi alveg Gasa. Tekið er fram að Ísraelsher muni hörfa að ákveðnu svæði sem er innan Gasa, þangað til að Gasa er öruggt gegn endurvakinni ógn um hryðjuverk. Nákvæmar lýsingar á hvers konar ógn er að ræða og hvenær henni yrði lokið liggja ekki fyrir. Því geti Ísraelar verið þar eins lengi og þeim lystir. Trump sagði þá á fundinum að ef Hamas samþykkir ekki áformin muni hann styðja Ísraela á meðan þeir stöðvi Hamas algjörlega. „Þetta samkomulag mun leiða til sjálfbærs friðar til langs tíma,“ sagði Bandaríkjaforsetinn á sameiginlegum blaðamannafundi hans með Netanjahú. Segist nálægt algjörum friði „Við erum að minnsta kosti mjög mjög nálægt,“ sagði Trump er hann hóf blaðamannafundinn og vísar þar í frið á Gasaströndinni. „Þetta gæti verið einn besti dagur siðmenningarinnar.“ Trump segist hafa stuðning fjölda leiðtoga ríkja í Miðausturlöndunum, svo sem Katar og Sádí-Arabíu. Bæði Arabaríki og múslimaríki hafi samþykkt að afvopna Gasa eins hratt og mögulegt væri. Það væru því einungis Hamas sem ættu eftir að samþykkja áðurnefnda áætlun. Til þess að fylgja þessari áætlun eftir hyggst Trump búa til eins konar friðarráð. Það verði alþjóðlegt ráð undir hans eigin stjórn en nefnir Trump að Tony Blair, fyrrverandi forsætisráðherra Breta, vilji vera hluti af ráðinu. Þá segir hann að fjöldi annarra ráðamanna vilji eiga sæti þar en nefnir engin nöfn. „Allir vilja vera í ráðinu,“ sagði Trump. Hægt að ljúka stríðinu á auðvelda eða erfiða mátann Netanjahú tók einnig til máls en hóf ræðuna sína á að segjast styðja plan Bandaríkjaforsetans. Þá sagði hann að ef Hamas samþykkti planið myndu Ísraelar hörfa frá Gasa. Þeir myndu þó halda svæðinu fyrir innan „öryggissvæði“ um ókominn tíma. „Ef Hamas samþykkir ekki áætlunina munum við ljúka því sem við hófum,“ segir Netanjahú. „Það er hægt að gera þetta á auðvelda eða erfiða mátann. Hvort sem er, þá þarf að ljúka þessu.“ Þar sem að Netanjahú samþykkti formlega áætlunina fyrir hönd Ísraela hefur Hamas nú, samkvæmt áætluninni, 72 klukkustundir til að skila öllum gíslum sem eru í þeirra haldi. Hann segir áformin geta markað nýtt upphaf í Miðausturlöndunum. Netanjahú segir jafnframt að í þessu nýja upphafi eigi heimastjórn Palestínumanna, sem er við völd á Vesturbakkanum, ekki að heima við stjórnvölinn nema þau fari í róttæka og raunverulega endurskipulagningu. Netanjahú og Trump vildu ekki svara spurningum að fundinum loknum. Trump sagði að það væri ekki rétt að fara í að svara spurningum þar sem þeir hefðu ekki skrifað formlega undir öll skjölin og slíkt. Bandaríkin Ísrael Palestína Átök í Ísrael og Palestínu Donald Trump Mest lesið Föst í Portúgal: „Siðlaust“ að fljúga vélunum út í morgun Innlent Bílstjórinn þrettán ára Innlent Lítur svo á að hann njóti ekki trausts og hefur beðist lausnar Innlent Sjokk, stress og særindi í Leifsstöð Innlent Tilkynnt um dróna yfir Keflavíkurflugvelli Innlent Ekki erfitt að vera föst í 25 gráðum en ástæðan sorgleg Innlent Orrustuþotur yfir Borgundarhólmi og drónar trufla flug í Noregi Erlent Fyrrverandi landgönguliði drap að minnsta kosti fjóra í Michigan Erlent „Óvænt og líka mjög leiðinlegt“ Innlent Þriggja ára fangelsi: Tók ekki mark á lygilegri frásögn Innlent Fleiri fréttir Ísraelar samþykkja friðaráætlun Trumps Mafíósar dæmdir til dauða Öruggur um að brátt ríki friður á Gasa Freista þess að koma aðildarumsókn Úkraínu fram hjá Orbán Adams hættir og Cuomo og Mamdani skiptast á skotum Fyrrverandi landgönguliði drap að minnsta kosti fjóra í Michigan Evrópusinnar héldu meirihluta í Moldóvu Orrustuþotur yfir Borgundarhólmi og drónar trufla flug í Noregi Fjöldi fórnarlamba eftir skothríð og íkveikju í kirkju mormóna Æðsti leiðtogi mormóna látinn Banna dróna yfir Danmörku Óttast úrbræðslu vegna rafmagnsleysis í kjarnorkuveri Sjálft lýðræðið undir er Moldóvar ganga til kosninga Vill fá Trump til að gefa Taívan upp á bátinn Segist hafa hafnað boði til einkaeyju Epsteins Árásir stóðu yfir í rúma tólf tíma Dróna- og skuggastríð í Evrópu: Hvað gengur Rússum til og hvað getur NATO gert? Sigar hernum á „hryðjuverkamenn“ í Portland Ráku starfsmenn FBI sem fóru á hnéð eftir morðið á Floyd Fundu leynilega sígarettuverksmiðju í neðanjarðarbyrgi Drónar sáust á flugi yfir herflugvelli í Danmörku og Noregi Ræningjar fjölmenntu með byssur og haka í skartgripabúð Musk, Thiel og Andrés nefndir í nýjum skjölum Epsteins Ætlar að peppa herforingjana á fundinum fordæmalausa Drónaútgerð?: Þingmaður hefur áhyggjur af rússneskum skipum við Færeyjar Fyrrverandi aðstoðarmaður forseta dæmdur fyrir njósnir Yfirgáfu salinn þegar Netanjahú hóf ræðu sína Tekinn af lífi fyrir að myrða stúlkubarn við „særingu“ Comey hvergi banginn þrátt fyrir ákæru Ekki hægt að staðfesta drónaflug við Álaborgarflugvöll Sjá meira