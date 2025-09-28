Með bílinn fullan af fíkniefnum Samúel Karl Ólason skrifar 28. september 2025 07:18 Lögregluþjónar höfðu í nógu að snúast í nótt. Vísir/Sammi Lögregluþjónar Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu stöðvuðu í ökumann í gærkvöldi vegna gruns um að hann væri undir áhrifum fíkniefnis. Svo reyndist vera en vöknuðu einnig grunsemdir um að hann væri með fíkniefni í bílnum. Í dagbók lögreglu segir að töluvert magn efna, sem talin eru fíkniefni, hafi fundist í bílnum og að einnig hafi fundist gögn sem bentu til að maður stundaði sölu og dreifingu fíkniefna. Þá var leitað á heimili mannsins þar sem peningar fundust og meira af fíkniefnum. Maðurinn var færður í fangaklefa. Í dagbók lögreglunnar segir að alls hafi 83 mál verið skráð í kerfi lögreglu frá fimm í gær til fimm í morgun og átta hafi gist í fangageymslu í nótt. Starfsfólk hótels í miðbænum óskaði í nótt eftir aðstoð lögreglu vegna gests sem var ósáttur við þjónustu þar og með læti. Í öðru tilfelli var tilkynnt um mann í annarlegu ástandi á gistiheimili en hann hafði sett brunakerfi staðarins í gang. Við það flæddi vatn út um allt og varð töluvert eignatjón. Maðurinn var handtekinn. Úr miðbænum barst að minnsta kosti ein tilkynning um líkamsárás og er einn grunaður um að hafa brotið rúðu í verslun en hann gat illa gert grein fyrir sér vegna ölvunar. Í heildina voru að minnsta kosti tíu ökumenn stöðvaðir vegna aksturs undir áhrifum áfengis og/eða fíkniefna. Nokkrir þeirra höfðu áður verið sviptir ökuréttindum. Tveir voru kærðir fyrir hraðakstur en annar þeirra var mældur á 130 kílómetra hraða, þar sem hámarkshraði er áttatíu. Lögreglumál Fíkniefnabrot Næturlíf Reykjavík Umferð Mest lesið Loka aftur fyrir umferð á slóðum Vítisengla Innlent Rak frá Bretlandi til Íslands á einum mánuði Innlent Ellilífeyrisþegar sá hópur sem hafi það einna best Innlent Árásir stóðu yfir í rúma tólf tíma Erlent „Það verður boðið fram í nafni VG“ Innlent Með bílinn fullan af fíkniefnum Innlent Rándýr og stórbrotin afmæli hitta ekki í mark hjá krökkunum Innlent Bátur sekkur við Hafnarfjarðarhöfn Innlent Ferðamaður réðst á leiðsögukonu: „Ísland hefur brugðist mér“ Innlent „Þjóðaröryggisráð er ekki upp á punt“ Innlent Fleiri fréttir Með bílinn fullan af fíkniefnum „Það verður boðið fram í nafni VG“ Loka aftur fyrir umferð á slóðum Vítisengla „Þjóðaröryggisráð er ekki upp á punt“ Rak frá Bretlandi til Íslands á einum mánuði Bátur sekkur við Hafnarfjarðarhöfn Ellilífeyrisþegar sá hópur sem hafi það einna best Rándýr og stórbrotin afmæli hitta ekki í mark hjá krökkunum Þór sækist eftir endurkjöri Furðar sig á þjóðaröryggisráði og rándýr barnaafmæli Aftur flagnar Vesturbæjarlaug: „Eins og hún sé með skallablett“ Þyrlan kölluð út vegna vélsleðaslyss á Langjökli „Gervigreind er líka fyrir heimilið“ Hringvegurinn opnaður á ný klukkan 17 Snæfellsnes orðið að vistvangi UNESCO „Stór húsnæðis- og efnahagspakki“ á leiðinni Afplána líklegast í fjögur til fimm ár á Litla Hrauni Þungir dómar ekki óvæntir og fyrsti vistvangur landsins Ferðamaður réðst á leiðsögukonu: „Ísland hefur brugðist mér“ Byrjað að moka í Hringveginn en talsverð vinna framundan Tíu gistu í fangageymslu og þar af tveir „peruölvaðir“ „Við þurfum ekki öll að fara á sjúkrahús“ Vilja RÚV af auglýsingamarkaði Ýmsar aðferðir til að ná niður drónum Jónína vill taka við af Ásmundi Einari „Við viljum bara finna fyrir öryggi“ Gerður sveitarstjóri Þingeyjarsveitar Þungur dagur, myndir frá óveðrinu og ítrekuð innbrot Verjandi Matthíasar hnýtir í dóminn Anna ljósa fallin frá Sjá meira