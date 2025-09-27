Íslenski boltinn

Rúnar gerir nýjan samning við Fram

Rúnar Kristinsson kom Fram í úrslitakeppni efri hluta Bestu deildar karla.
Þjálfarinn Rúnar Kristinsson hefur skrifað undir nýjan tveggja ára samning við Fram.

Rúnar tók við Fram fyrir síðasta tímabil og hefur gert góða hluti með liðið. Það endaði í 9. sæti Bestu deildar karla í fyrra og er núna í 6. sæti, þegar fjórum umferðum er ólokið.

Rúnar þjálfaði KR í tvígang og gerði liðið þrisvar sinnum að Íslandsmeisturum og þrisvar sinnum að bikarmeisturum. Hann hefur einnig þjálfað Lilleström í Noregi og Lokeren í Belgíu.

Næsti leikur Fram er gegn Val annað kvöld.

