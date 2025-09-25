Það var dramatík í Laugardalnum þegar Þróttur Reykjavík sigraði Víking 3-2 í efri hluta Bestu deildar kvenna í kvöld. Kayla Rollins skoraði tvö mörk í uppbótartíma og tryggði Þrótti þrjú mikilvæg stig í baráttunni um Evrópusæti.
Þróttur byrjaði leikinn af krafti og fengu strax dauðafæri á þriðju mínútu leiksins. Sierra Lelii átti þá skot í stöngina eftir frábæra fyrirgjöf frá Þórdísi Elvu Ágústsdóttir.
Katie Cousins kom Þrótturum yfir á 30. mínútu með laglegu skoti úr teignum. Það var mikið jafnræði á milli liðanna sem skiptust á því að skapa sér færi. Markmenn beggja liða sáu til þess að fleiri mörk voru ekki skoruð í fyrri hálfleik og staðan því 1-0 fyrir Þrótti.
Það tók Víkinga aðeins þrjár mínútur í seinni hálfleik að jafna metin. Bergdís Sveinsdóttir sýndi einstaklingsgæði og skoraði stórkostlegt mark.
Jelena Tinna fékk að líta sitt seinna gula spjald á 84. mínútu og fengu Víkingur þá aukaspyrnu á góðum stað rétt fyrir utan teig. Bergdís Sveinsdóttir skoraði beint úr aukaspyrnunni og tvöfaldaði þá forystu Víkinga.
Víkingar reyndu að hægja á leiknum og eyða tíma af klukkunni en Þróttarar nýttu sér föst leikatriði og bættu við tveimur mörkum í uppbótartíma. Kayla Rollins tryggði því Þrótturum sigurinn og eru þær einu skrefi nær Evrópusætinu.
Seinna gula spjald Jelenu Tinnu og þar af leiðandi rautt spjald. Gaf Víkingi sennilega einhverja von um að vera sigla sigrinum heim en það átti eftir að breytast.
Kayla Rollins sem kom inn á sem varamaður á 55. mínútu tryggði Þrótti sigurinn með tveimur mörkum í uppbótartíma.
Það má samt ekki taka það af Bergdísi Sveinsdóttur en hún var með tvö alveg stórkostleg mörk í dag.
Góð umgjörð hérna á Avis vellinum. Sjoppan með ljúffenga grillaða samloku með skinku og osti.
Guðmundur Páll Friðbertsson var á flautunni í kvöld, Arnþór Helgi Gíslason og Eydís Ragna Einarsdóttir voru honum til aðstoðar á hliðarlínunum. Leikurinn vel dæmdur að mínu mati, enginn vafa atriði og hárrétt ákvörðun í seinna gula spjaldinu hennar Jelenu Tinnu.
„Það var frábært að sjá að liðið gafst aldrei upp þrátt fyrir að vera manni færri. Við stóðum saman og kláruðum leikinn eins og við vildum gera,“ sagði Kayla Rollins, leikmaður Þróttar, ánægð með sigur liðsins í kvöld.
„Við erum ánægðar með sigurinn, þetta var hörku leikur alveg til enda og við erum þakklátar að hafa staðið saman og klárað leikinn.“
Hvernig er tilfinningin að vera svona nálægt Evrópusætinu?
„Við einbeitum okkur bara að næsta leik. Við viljum vinna vel saman sem lið og við stefnum á að spila vel í næsta leik.“
„Þetta er grimmur leikur, það var ekkert sem benti til þess að við værum að fara missa þetta niður. Þær fengu einhverja aukaspyrnu þarna og það kemur frábær skalli og það sem gerist eftir það er einhvað sem við þurfum að skoða betur. Það fer allt í einhverja óreiðu,“ sagði Einar Guðnason, þjálfari Víkings, svekktur eftir tap liðsins í kvöld.
„Við þurfum að gera betur því við eigum ekki að tapa þessum leik. Þetta er ekki afsakanlegt hjá okkur.“
„Við fengum góð færi og getum sjálfum okkur um kennt að hafa ekki unnið þetta. Þetta sýnir samt hvar við erum því við erum ótrúlega svekkt að hafa ekki unnið á sterkum útivelli á móti góðu liði. Við erum ótrúlega svekkt og okkur finnst þetta ósanngjarnt. En það er ekkert ósanngjarnt í fótbolta, svona er þetta.“