Innlent

Austur­stræti orðið að göngu­götu

Árni Sæberg skrifar
Þessa götu mega aðeins útvaldir aka héðan í frá.
Þessa götu mega aðeins útvaldir aka héðan í frá. Vísir/Vilhelm

Austurstræti frá Pósthússtræti og Veltusund verða frá og með deginum í dag varanlegar göngugötur. Þetta þýðir að samfellt göngugötusvæði verður frá Lækjartorgi að Ingólfstorgi.

Í fréttatilkynningu þess efnis segir að breytingin sé í samræmi við umferðarskipulag Kvosarinnar, sem samþykkt hafi verið árið 2020. Búið sé að merkja svæðið með göngugötubogum og setja upp gróðurker til að skapa grænni ásýnd á svæðinu.

Breytingin hafi verið samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar í sumar og auglýst í Stjórnartíðindum, búið sé að leita samþykkis lögreglu og breytingin taki nú gildi þar sem umferðarmerkin eru komin upp.

Frekari breytingar í farvatninu

Þá segir að til standi að fara í frekari breytingar á svæðinu. Forhönnun á göngugötu Austurstrætis sé lokið og sömuleiðis á Lækjartorgi og hönnunin verið kynnt. Reykjavíkurborg bíði eftir að komast í verkhönnun og framkvæmd á svæðinu. Verkefnið sé í bið á meðan Veitur vinna ofanflóðamat á Kvosinni, sem geti haft nokkur áhrif á hönnun þessara svæða.

Markmið breytinganna sé að stuðla að bættu aðgengi og öryggi gangandi vegfarenda, hreyfihamlaðra og þjónustuaðila ásamt því að auðga mannlíf og vöxt miðborgarinnar. Samkvæmt reglulegri könnun Maskínu fyrir Reykjavíkurborg sé mikill meirihluti borgarbúa jákvæður í garð göngugatna í miðborg Reykjavíkur. Jákvæðni hafi aukist gagnvart göngugötum og neikvæðum fækkað á síðustu árum og sömuleiðis hafi þeim fjölgað sem telja að göngugötusvæðin megi vera stærri.

Samkvæmt umferðarskipulag Kvosarinnar verði kjarni Kvosarinnar að göngugötusvæði en aðliggjandi götur verði vistgötur. Utan með svæðinu verði hefðbundnar umferðargötur. Á vistgötum og á jaðri göngugötusvæðisins sé gert ráð fyrir stæðum fyrir vöruafgreiðslu en innan göngugötusvæðisins verði vöruafgreiðsla bundin við ákveðinn tíma dagsins. 

Undantekningar

Loks segir að undanþegin banni við akstri á göngugötum, umfram þau sem tiltekin eru í umferðarlögum eins og handhafar stæðiskorta hreyfihamlaðra, verði vörulosun á milli klukkan 07 og 11 á virkum dögum og á milli klukkan 08 og 11 á laugardögum og sunnudögum. Þá hafi viðbragðsaðilar eins og lögregla, sjúkraflutningar og slökkvilið óskertan aðgang að göngugötusvæðum borgarinnar.

Vistgata sé gata þar sem gangandi vegfarendur eru í forgrunni. Vélknúnum ökutækjum sé heimilt að aka á að hámarki 15 klukkustunda hraða á klukkustund og beri að sýna gangandi vegfarendum sérstaka tillitssemi og víkja fyrir þeim.

Reykjavík Borgarstjórn Umferð Skipulag

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið