Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 24. september 2025 14:02 Benedikt Gíslason og Ragnar Jónasson eru saman í Fantasy-deild. vísir/vilhelm Metsöluhöfundurinn Ragnar Jónasson var gestur Fantasýnar, hlaðvarps Sýnar um Fantasy-leik ensku úrvalsdeildarinnar. Þar greindi hann meðal annars frá því að hann væri fyrir ofan bankastjóra Arion banka í Fantasy-deild þeirra. Ragnar er einn af fremstu Fantasy-spilurum landsins og er í 4. sæti í Sýnar-deildinni þar sem allir íslenskir fantasy-spilarar eru sjálfkrafa með. Fantasýnar-strákarnir, þeir Albert Þór Guðmundsson og Sindri Kamban, ræddu við Ragnar um góða byrjun hans á tímabilinu í nýjasta þætti hlaðvarpsins. Hægt er að hlusta á þáttinn hér að neðan eða með því að smella hér. Ragnari hefur gengið betur í Fantasy í vetur en undanfarin tímabil. Hann fór yfir það hvað hefur breyst hjá sér í ár. „Ég er ekki að vinna lengur í banka eða innan um fólk. Um leið og áreitið minnkar dags daglega gleymir maður þessu. Oft byrjar maður af miklum áhuga í ágúst á hverju ári, að stilla upp liði og vanda sig og svo þegar líður á gleymist þetta og maður er dottinn niður töfluna og hættir að spá í þessu,“ sagði Ragnar. Margir vinahópar og vinnustaðir eru með sér Fantasy-deildir, og meðal annars hópur fólks sem vann í Kaupþingi á sínum tíma. „Við byrjuðum þetta þegar við vorum í Kaupþingi í gamla daga. Þá þurfti sá sem var neðstur í hverri viku að vera með apa á borðinu sínu. Þetta var mjög hvetjandi,“ sagði Ragnar sem gengur vel í Kaupþingsdeildinni og er efstur þar. Í 2. sætinu er Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka. „Hann er hæfilega langt á eftir mér en hann er góður í þessu. Við Benni erum að koma aðeins á óvart. Yfirleitt erum við neðar í töflunni en eitthvað er að gerast þetta árið.“ Benedikt hefur ekkert breytt liðinu sínu frá 1. umferð en hefur greinilega valið nokkuð gott lið. Ragnar notaði hins vegar Free Hit í 5. umferð. Hægt er að hlusta á alla þætti Fantasýn á tal.is með því að smella hér. Enski boltinn Fantasýn Arion banki Mest lesið Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Enski boltinn Sagði konu sinni og börnum að lesa ekki kommentin Fótbolti Spenntur að spila aftur í Vestmannaeyjum Handbolti Segja leikmenn hafa kvartað undan Guðmundi Handbolti Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Enski boltinn Varar við áhorfendum á Ryder Cup: „Hey Rahmbo, hvar er Ozempicið?“ Golf Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Enski boltinn Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Enski boltinn Bandarísku kylfingarnir gefa Ryder-launin eftir gagnrýni Golf Lítur á McGinn sem vin eftir magnaða stund saman á Villa Park Enski boltinn Fleiri fréttir Ragnar er fyrir ofan bankastjórann í Fantasy-deild Kaupþings Ömurlegar fréttir fyrir unga Liverpool-nýliðann Sjáðu fyrsta mark Isak og ruglað rautt spjald Ekitike Utan vallar: Fjórða sætið, í alvöru? Wirtz alveg kominn með nóg af einni ráðleggingu Baðst afsökunar eftir algjöra „heimsku“ Ferðaðist nærri 9000 km og borgaði fúlgur fjár fyrir ógildan miða Lítur á McGinn sem vin eftir magnaða stund saman á Villa Park Sunnudagsmessan: Hver hefur komið mest á óvart? Ekitike tryggði sigurinn og fór beint í sturtu Barcelona vill fá Rashford á tombóluverði Madueke frá í tvo mánuði Rauðu djöflarnir geta ekki nýtt færin Rooney segir tölvuspil hafa hjálpað Man Utd á sínum tíma Segir Man. City hafa verið beitt ósanngirni fyrir stórleikinn Fóru yfir breytta nálgun Guardiola: „Þetta var 7-3-0 á tímabili“ Aldrei verið minna með boltann í sex hundruð leikjum Haaland sýndi morðhótun eftir að hafa náð Solskjær Braut lítt notaða reglu: „Þetta er mjög áhugavert“ Sjáðu allt helsta úr stórleiknum og fimmtu umferð Arteta fyrstur í fimm deildarleiki í röð án taps gegn Guardiola Göfuglyndur Guardiola: „Heilt yfir var Arsenal betri aðilinn“ Vildi vinna sem og byrja leikinn Stórmeistarajafntefli í Lundúnum Hvort liðið ætlar að halda í við Liverpool? Elskar að spila fyrir Moyes sem hefur endurvakið feril hans „Hugmyndin var að verjast með fimm menn“ Fyrrverandi þjálfari Liverpool látinn „Auðvelt að gleðja stuðningsfólk okkar“ Gagnrýndi leikjaálagið eftir sigurinn gegn Everton Sjá meira