Látinn laus en rannsókn enn í fullum gangi Hólmfríður Gísladóttir skrifar 24. september 2025 09:59 Hinn grunaði er ungur aðkomumaður. Vísir/Egill Rannsókn á innbrotum og eldsvoða á Sauðárkróki er í fullum gangi en maður sem handtekinn var í tengslum við málið var látinn laus að loknum yfirheyrslum í gær. Lögregla segir að verið sé að vinna úr rannsóknargögnum og þá eigi eftir að yfirheyra vitni. Vísir greindi frá málinu í gær en þá hafði ungur maður verið handtekinn, grunaður um að hafa farið inn í hús og bifreiðar og valdið eldsvoða í hjólhýsi. Er hann sagður hafa valdið einhverjum skemmdum þar sem hann fór inn. Heimildir fréttastofu herma að maðurinn hafi farið inn í að minnsta kosti tvö hús en lögregla segir það enn til rannsóknar. Hinn grunaði á ekki heima í bænum. Lögreglumál Skagafjörður