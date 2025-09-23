Þýskalandsmeistarar Bayern München lögðu Freiburg í efstu deild þýska fótboltans. Landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir stóð vaktina í vörn Bayern og kollegi hennar í íslenska landsliðinu, Ingibjörg Sigurðardóttir, var í hjarta varnar gestanna.
Bayern tapaði gríðarlega óvænt stigum gegn Jena á dögunum þegar liðin gerðu markalaust jafntefli. Ef til vill hafa Ingibjörg og stöllur hugsað sér gott til glóðarinnar og vonast til þessa að stela stig í dag, annað kom þó á daginn.
Bæjarar voru einfaldlega ljósárum betri og lauk leiknum með 4-0 sigri þeirra. Þó þrjú markanna hafi komið eftir að 60 mínútur voru komnar á klukkuna var aðeins eitt lið á vellinum frá fyrstu mínútu.
Vanessa Gilles kom Bayern yfir eftir undirbúning Carolin Simon þegar rúmar fimmtán mínútur voru liðnar af leiknum. Reyndist það eina mark fyrri hálfleiks. Lena Oberdorf tvöfaldaði forystuna eftir sendingu Georgiu Stanway sem lagði einnig upp þriðja mark leiksins. Það skoraði Lea Schüller þegar tíu mínútur voru til loka venjulegs leiktíma.
Í uppbótartíma bætti Klara Bühl við fjórða markinu og aftur var það Stanway sem gaf stoðsendinguna. Þrenna af stoðsendingum hjá ensku landsliðskonunni. Reyndist það síðasta mark leiksins og voru gestirnir himinlifandi þegar leikurinn var loks flautaður af.
Glódís Perla var tekin af velli á 74. mínútu á meðan Ingibjörg spilaði allan leikinn í liði gestanna.
Bayern er nú á toppi deildarinnar með 10 stig að loknum fjórum leikjum og markatöluna 8-0. Werder Bremen og Wolfsburg koma þar á eftir með 7 stig en þau mætast annað kvöld. Freiburg er svo þar á eftir í 4. sætinu, einnig með 7 stig.