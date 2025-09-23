Eins og í fyrra hafa KA-menn orðið betri eftir því sem á tímabilið hefur liðið. Innkoma Birnis Snæs Ingason hefur góð áhrif á lið KA.
Birnir, sem var valinn leikmaður ársins í Bestu deild karla 2023, gekk í raðir KA frá sænska liðinu Halmstad um miðjan júlí. Hann samdi við KA út tímabilið.
Síðan Birnir kom hefur KA leikið átta leiki í Bestu deildinni og tvo Evrópuleiki gegn Silkeborg. KA-menn töpuðu því einvígi, 4-3 samanlagt, en þóttu spila vel gegn danska liðinu.
Í leikjunum átta sem Birnir hefur spilað í Bestu deildinni hefur KA fengið sautján af 28 stigum sem í boði hafa verið. KA hefur unnið fimm leiki, gert tvö jafntefli og einungis tapað einum leik, gegn Stjörnunni í Garðabænum. Þar komust KA-menn í 0-2 en misstu forskotið niður og fóru stigalausir aftur heim til Akureyrar.
Til samanburðar fékk KA fimmtán stig í fyrstu fimmtán leikjum sínum og var á botni deildarinnar þegar Birnir gekk í raðir liðsins.
Birnir skoraði tvívegis þegar KA sigraði KR, 4-2, í fyrsta leik liðsins í úrslitakeppni neðri hlutans á sunnudaginn. Birnir hefur skorað í þremur leikjum í röð, alls fjögur mörk.
Birnir hefur skorað fyrir fimm lið í efstu deild: KA, Fjölni, Val, HK og Víking. Alls eru mörkin 46 í 180 leikjum í efstu deild.
Hallgrímur Mar Steingrímsson er markahæsti leikmaður KA í sumar. Hann hefur skorað níu mörk en þar á eftir koma Birnir, Ásgeir Sigurgeirsson og Jóan Símun Edmundsson með fjögur mörk hver.
KA er í 7. sæti deildarinnar, eða efsta sætinu í úrslitakeppni neðri hlutans. Liðið hefur endað þar undanfarin tvö tímabil, eftir að hafa lent í 2. sæti 2022.
Næsti leikur KA er gegn botnliði Aftureldingar á sunnudaginn.
KA svo gott sem gulltryggði veru sína í efstu deild með 4-2 sigri á KR á Greifavellinum í fyrstu umferð neðri hluta deildarinnar eftir tvískiptingu. KR aftur á móti í fallsæti þegar fjórar umferðir eru eftir og áhyggjur Vesturbæinga minnka ekki. KR leiddi 2-1 í hálfleik en KA menn sneru taflinu við í þeim síðari og unnu sanngjarnan sigur.