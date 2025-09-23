Ekki liggur fyrir hver stýrði drónunum sem urðu þess valdandi að lokað var fyrir alla flugumferð á Kastrup flugvelli í Kaupmannahöfn í fleiri klukkutíma í gærkvöldi, hvaðan þeir komu eða hvert þeir fóru. Úkraínuforseti segir Rússa bera ábyrgð en danska lögreglan segist ekki vita hvort svo sé. Það sé meðal annars til rannsóknar, en ljóst sé að „hæfur gerandi“ hafi verið á ferðinni.
Gardemoen alþjóðaflugvellinum í Osló í Noregi var einnig lokað vegna drónaumferðar í nokkra klukkutíma í nótt. Boðað hefur verið til þriðja blaðamannafundarins vegna málsins núna klukkan 7:30 að íslenskum tíma.
Hægt er að fylgjast með nýjustu tíðindum af málinu í vaktinni hér neðst í fréttinni.
Drónanna varð fyrst vart um klukkan 20:30 að staðartíma í Kaupmannahöfn og var þá strax lokað fyrir alla flugumferð til og frá vellinum. Flugumferð lá niðri í um fjóra klukkutíma sem hefur haft áhrif á að minnsta kosti tuttugu þúsund farþega og um hundrað flugferðum aflýst. Ríflega þrjátíu flugvélum sem áttu að lenda í Kaupmannahöfn í gærkvöldi var beint á aðra flugvelli, ýmist annars staðar í Danmörku eða í Svíþjóð.
Enn gætir áhrifa og er nokkuð um seinkanir eða aflýst flug og mikið öngþveiti í flugstöðinni nú í morgunsárið. Ekki liggur fyrir um hversu marga dróna var að ræða en þeir voru að minnsta kosti þrír að því er fram kom á blaðamannafundi dönsku lögreglunnar í morgun.
Ekki er útilokað að drónarnir hafi verið sendir frá skipi af Eyrasundi eða Eystrasalti, en allt er það enn til rannsóknar. Það var metið of áhættusamt að skjóta drónana niður við flugvöllinn, meðal annars þar sem þar voru flugvélar fullar af farþegum, margt fólk í flugstöðinni og eldfimt eldsneyti sem gæti skapað hættu ef brak félli úr lofti.
Fylgst var með umferð drónanna, sem sáust reglulega á sveimi og stundum kom frá þeim ljós sem lýsti niður á jörðina, þar til um klukkan hálf eitt í nótt að staðartíma þegar drónarnir hurfu. Auk lögreglunnar í Kaupmannahöfn og flugmálayfirvöldum tók sérsveit dönsku leynilögreglunnar PET þátt í aðgerðum með vöktun úr þyrlu auk þess sem herinn hafði aðkomu.
Þá átti lögreglan í samstarfi við útlönd, en í Noregi var einnig lokað fyrir flugumferð í Osló vegna óþekktrar drónaumferðar. Ekki liggur fyrir staðfest hvort atburðirnir í Kaupmannahöfn og Osló tengjast
Volódimír Selenskí forseti Úkraínu er staddur í New York þar sem hann tekur þátt á fundi í Sameinuðu þjóðunum líkt og aðrir þjóðarleiðtogar í þessari viku. Í færslu á samfélagsmiðlinum X skrifar Selenskí meðal annars að hann hafi átt fund með forseta Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í New York þar sem möguleikinn á að nýta frysta fjármuni Rússa í þágu Úkraínu. Sérstaklega hafi þau rætt ógnina sem stafi af Rússum sem hafi í nokkur skipti á stuttum tíma vanvirt lofthelgi bandalagsríkja NATO, þar á meðal í Kaupmannahöfn 22. september.
Fleiri orð hafði forsetinn ekki um það í færslunni. Danska lögreglan var spurð um orð Selenskís en kvaðst ekki geta sagt nokkuð um fullyrðinguna, þar sem hún hafi ekki vitneskju um það hvort Rússar beri ábyrgð.