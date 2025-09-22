Margir af áhrifamestu mönnum Bandaríkjanna komu saman á minningarathöfn Charlies Kirk, áhrifamikils áhrifavalds á hægri væng stjórnmála Bandaríkjanna, í Arizona í gær. Donald Trump, forseti, lokaði athöfninni með um 45 mínútna ávarpi en þar áður höfðu margir úr ríkisstjórn hans haldið ávörp en athöfnin stóð yfir í rúmar fimm klukkustundir og mættu tugir þúsunda manna.
Meðal þeirra sem héldu einnig ávörp á athöfninni voru JD Vance varaforseti, Marco Rubio utanríkisráðherra, Pete Hegseth varnarmálaráðherra og Susie Wiles, starfsmannastjóri Hvíta hússins. Mörg þeirra töluðu um að auka vægi kristni í bandarísku samfélagi og stjórnsýslu.
Erika Kirk, ekkja Charlies Kirk, sagðist fyrirgefa unga manninum sem myrti eiginmann sinn á dögunum. Á minningarathöfn Kirks í Arizona í gær sagði hún að Jesú Kristur hefði fyrirgefið morðingjum sínum og því hefði hún fyrirgefið morðingja eiginmanns síns.
„Svarið gegn hatri er ekki hatur,“ sagði Erika Kirk á minningarathöfninni.
Skömmu síðar steig Trump í pontu þar sem hann sagði að Kirk hefði ekki hatað andstæðinga sína, heldur óskað þeim alls hins besta. Það ætti ekki við Trump sjálfan.
„Þar var ég ósammála Charlie. Ég hata andstæðing minn, fyrirgefðu Erika og ég óska þeim ekki alls hins besta.“
Forsetinn minntist Kirks sem bandarískri hetju og sagðist fullviss í sinni sök um að enginn á íþróttavellinum myndi nokkurn tímann gleyma Kirk. Það sama myndi nú eiga við allan heiminn um ókomna tíð.
Hann sagði morðið hafa verið árás á alla bandarísku þjóðina og árás á helstu gildi og réttindi Bandaríkjamanna. Allir sem reyndu að réttlæta morðið væru klikkaðir.
„Byssunni var miðað á hann en byssukúlunni var miðað á okkur öll,“ sagði Trump.
Í ræðu sinni fór Trump um víðan völl og flakkaði milli þess að minnast Kirks og að flytja hefðbundna kosningaræðu. New York Times segir að þegar ræða Trumps varð sífellt pólitískari hafi margir staðið upp og yfirgefið íþróttavöllinn.
Áhugasamir geta fundið myndband af ræðum JD Vance varaforseta, Eriku Kirk ekkju Kirks, og Donald Trump forseta, hér. Ræðu Trumps má finna í spilaranum hér að neðan.
Trump kallaði Tyler Robinson, sem hefur verið ákærður fyrir morðið á Charlie Kirk, kaldrifjað skrímsli og sagði hann öfgavæddan. Þá fór Trump hörðum orðum um gagnrýnendur Kirks og sakaði þá enn og aftur um að bera ábyrgð á morðinu á Kirk.
Forsetinn hét því að beita valdi sínu og dómsmálaráðuneytinu gegn því sem hann kallaði, samkvæmt New York Times, samtök öfgafullra brjálæðinga sem fjármagna, skipuleggja og fremja pólitísk ofbeldi.
Meðlimir ríkisstjórnar Trumps sem héldu ávörp á athöfninni töluðu um að Kirk hefði barist gegn illsku í Bandaríkjunum og vísuðu reglulega til óskilgreindra „þeirra“ sem óvina hægri sinnaðs fólks, samkvæmt AP fréttveitunni.
Stephen Millier, aðstoðarstarfsmannastjóri Hvíta hússins og mjög áhrifamikill ráðgjafi Trumps, sagði þessa meintu óvini ekki hafa hugmynd um „drekann sem þeir hefðu vakið.“
„Þið hafið ekki hugmynd um það hve staðráðin við erum í að bjarga þessari siðmenningu, að bjarga vestrinu, að bjarga þessu lýðveldi.“
Frá því Kirk var myrtur hefur Trump og ríkisstjórn hans gripið til ýmissa aðgerða sem beinast gegn eða gætu beinst gegn pólitískum andstæðingum hans.
Trump, starfsmenn hans, embættismenn og ráðgjafar, hafa ítrekað heitið hefndum gegn pólitískum andstæðingum forsetans vegna morðsins. Þessi orð hafa beinst gegn breiðum hópi fólks, samtaka og stofnana og oft á veikum grunni.
Enn sem komið er hefur lítið af upplýsingum litið dagsins ljós sem benda til þess af hverju Robinson skaut Kirk til bana. Móðir hans hefur sagt rannsakendum að Robinson hafi orðið pólitískari og vinstri sinnaðri á undanförnu ári. Þar að auki sagði hún að sonur sinni hefði gagnrýnt Kirk fyrir að dreifa hatri.
Sjálfur sló hann á svipaða strengi í samtali við sambýliskonu sína eftir morðið. Hún spurði af hverju hann hefði skotið Kirk og Robinsons sagðist þá hafa „fengið nóg af hatri“ hans.
Fjölmiðlar vestanhafs hafa á undanförnum dögum vitnaði í heimildarmenn sína í löggæslu og sagt að engar vísbendingar hafi fundist um að Robinson hafi ekki verið einn að verki. Þá er hann ekki sagður hafa verið meðlimur í einhverju vinstri samtökum eða hópum.
Í samtali við NBC News sagði einni ónefndur heimildarmaður að svo virtist sem að um væri að ræða „einn mann sem gerði hræðilegan hlut af því honum fannst boðskapur Kirks persónulega andstyggilegur.“
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, og fleiri Repúblikanar munu síðar í dag heiðra minningu hægrisinnaða áhrifavaldsins Charlie Kirk. Minningarathöfn fyrir Kirk fer fram á State Farm íþróttavellinum í Arizona og er búist við því að þúsundir muni mæta til að heiðra minningu hans.
Skýrsla sem fjallaði um ofbeldisverk fjar-hægri öfgamanna í Bandaríkjunum hefur verið fjarlægð af síðu dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna. Í skýrslunni kom meðal annars fram að frá 1990 hafa öfgamenn á hægri væng bandarískra stjórnmála framið mun fleiri pólitísk morð en vinstri sinnaðir öfgamenn eða íslamistar.