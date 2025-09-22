Kona, sem hefur beðið í meira en ár eftir að maðurinn sem nauðgaði henni hefji afplánun, kallar eftir aukinni fjármögnun til að vinna gegn hægagangi í kerfinu. Hún segist viss um að berjist brotaþolar ekki fyrir málum sínum, jafnvel eftir sakfellingu, þá gerist lítið sem ekkert.
Í byrjun október í fyrra lauk rúmlega tveggja ára baráttu Írisar Bjargar fyrir dómstólum þegar maðurinn sem nauðgaði henni var dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi í Landsrétti. Maðurinn átti að hefja afplánun í sumar.
„Og þá var fangelsið fullt þannig að hann kemst ekki að,“ segir Íris Björg Albertsdóttir.
„Ég hafði heyrt af því að hann er að sækja um náðun á málinu og guð má vita hvað það tekur langan tíma að vinna úr því og á meðan gengur hann laus.“
Hún er ekki viss um að hann muni nokkurn tíma afplána dóminn, nema hún haldi þrýstingnum áfram.
„Og ég held að hann hafi ekki átt að fá bréfið næstum því strax, boðunarbréfið um að fara í fangelsi nema ég hefði verið að hringja sjálf í fangelsismálastofnun af því að ég var það hrædd um mitt öryggi. Hann veit hvar ég á heima þannig að ég var alltaf á varðbergi,“ segir Íris Björg.
„Ég held að ef brotaþolar eru ekki endalaust að ýta á málin sín þá gerist ekkert. Nema alltof, alltof hægt sem gefur svona mönnum tækifæri á að brjóta meira af sér.“
Hægagangur kerfisins sé orðinn óásættanlegur.
„Ef það er bara lagður nógu mikill peningur í þetta, þá er hægt að koma í veg fyrir svo mikið.“
Íris Björg hafði samband við kynferðisbrotadeild þar sem hún ræddi við lögreglumann sem hvatti hana til að fá fleiri þolendur til að segja frá - það gæti þrýst á um að maðurinn færi í afplánun. Íris birti í kjölfarið færslu á Facebook þar sem hún auglýsti eftir konum sem hefðu orðið fyrir barðinu á geranda hennar.
„Ég fékk skilaboð frá þrettán stelpum eftir þetta og ég vissi um þrjár fyrir,“ segir Íris.
Hvernig líður þér að vita af öllum þessum meintu þolendum?
„Ömurlega, og eins og ég hef alltaf sagt frá því að ég kæri hann þá er ég ekki að gera þetta fyrir mig, ég er að gera þetta fyrir okkur. Sú sem var vitni í málinu mínu, hann braut á henni. Þannig að ég sagði alltaf við hana ég er að gera þetta fyrir okkur ekki bara fyrir mig. Líka fyrir allt hitt fólkð sem hefur lent í kynferðisbroti. Þetta er ógeðslega erfitt en maður fagnar öllum litlum sigrum. Það er magnað að ég hafi komist í gegnum bæði Héraðsdóm og Landsrétt.“
Maðurinn er virkur á stefnumótaforritum og hefur meðal annars líkað við Írisi Björgu. Hún lenti jafnframt í því í sumar að mæta manninum þegar hún var í miðbænum að skemmta sér og segir hann hafa ætlað að ráðast á sig - sem betur fer hafi öryggisvörður stigið á milli. Hún sækist nú eftir nálgunarbanni á manninn.
„Ég hef bara áhyggjur eftir að ég byrjaði að tjá mig, eftir að ég byrjaði að tala um málið. Af einhverjum furðulegum ástæðum eftir að ég opinberaði fyrst um málið, hvort það hafi verið kvöldið eftir,- þá er stungið á bæði afturdekkin á bílnum mínum. Hvort það er tilviljun veit ég ekki. Svo núna í vikunni tjái ég mig aftur um málið og nafngreini hann, þar sem hann er nafngreindur í dómnum hvort eð er og ég set inn mynd af honum og þá er búið að gera aftur gat á dekkið mitt deginum eftir. Hvort það sé tilviljun, ég veit það ekki,“ segir Íris Björg.
„Vitandi það að þessi maður gengur laus - ég get ekki alltaf verið að líta á bak við mig hvort hann sé þarna. Þannig að já ég er að sækja um nálgunarbann núna og krossa putta að það fari í gegn.“