Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, og fleiri Repúblikanar munu síðar í dag heiðra minningu hægrisinnaða áhrifavaldsins Charlie Kirk. Minningarathöfn fyrir Kirk fer fram á State Farm íþróttavellinum í Arizona og er búist við því að þúsundir muni mæta til að heiðra minningu hans.
Auk Trump mun JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, vera viðstaddur og ýmsir hátt settir embættismenn úr Hvíta húsinu. Í frétt AP segir að ströng öryggisgæsla sé á svæðinu. Trump og Vance munu báðir ávarpa minningarathöfnina auk fleiri ráðherra í ríkisstjórn Trump.
Chris Tomlin mun flytja tónlistaratriði auk fleiri tónlistarmanna sem eru vinsælir í kristilegri tónlist. Erika Kirk, ekkja Kirk, sem hefur verið útnefnd nýr leiðtogi Turning Point, samtaka Kirk, mun einnig ávarpa minningarathöfnina.
Charlie Kirk var skotinn til bana á viðburði við háskóla í Utah þann 10. september. Kirk var 31 árs tveggja barna faðir. Þrátt fyrir ungan aldur var Kirk áhrifamikill á hægri væng bandarískra stjórnmála og innsti koppur í búri hjá Trump-fjölskyldunni. Ítarlega er fjallað um Kirk í fréttinni hér að neðan.
Andlá hans hefur vakið umræðu í Bandaríkjunum, og víða um heim, um ofbeldi og tjáningarfrelsi. Í frétt AP um minningarathöfnina segir að skotárásin hafi vakið upp ótta hjá einhverjum Ameríkönum að forsetinn sé að reyna að nýta reiði fólks vegna árásarinnar sem réttlætingu til að þagga niður í gagnrýnisröddum og andstæðingum sínum.
Trump hefur kennt öfga-vinstrinu um andlát Kirk og hótað að ráðast gegn frjálslyndum samtökum, styrktaraðilum eða öðrum sem hann telur vera að sverta nafn Kirk eða fagna dauða hans. Hann hefur gagnrýnt Demókrata sem kusu gegn tillögu á þinginu þar sem fagna átti lífi og arfleifð Kirk.
Fjöldi fólks, allt frá blaðamönnum til kennara, sem hefur fjallað um andlát Kirk hefur misst vinnuna vegna þess að íhaldssömum aðgerðasinnum eða embættismönnum hefur ekki hugnast það sem þau höfðu að segja um Kirk. Þessar deilur hafa vakið mikla umræðu um tjáningarfrelsi í Bandaríkjunum.
Meðal þeirra sem hefur missti vinnuna er kvöldþáttastjórnandinn Jimmy Kimmel en sjónvarpsstöðin ABC tók þáttinn hans úr sýningu eftir að forstjóri Fjarskiptastofnunar Bandaríkjanna (FCC) sagðist ætla að afturkalla útsendingarleyfi sjónvarpsstöðva vegna ummæla hans um Kirk. Þá hefur utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna gefið út að þau muni afturkalla landvistarleyfi allra útlendinga sem fagni dauða Kirk.
Tyler Robinson, 22 ára karlmaður frá Utah, hefur verið ákærður fyrir morðið á Kirk. Hann á yfir höfði sér dauðarefsingu vegna morðsins. Ekki hefur verið gefin upp ástæða þess að hann skaut Kirk en saksóknari hefur sagt að Robinson hafi skrifað í skilaboðum til kærasta síns eftir árásina að hann hafi fengið nóg af hatri hans.
