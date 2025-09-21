Donald Trump Bandaríkjaforseti og JD Vance varaforseti eru meðal þeirra sem munu halda tölu á minningarathöfn til heiðurs Charlie Kirk í Arizona í dag. Athöfnin fer fram á State Fram leikvanginum sem rúmar um 63 þúsund manns og er óðum að fyllast.
Charlie Kirk var eins og frægt er skotinn til bana 10. september síðastliðinn á viðburði á vegum samtaka sinna Turning point USA, þar sem hann ræddi við háskólanemendur í Utah.
Formleg dagskrá minningarathafnarinnar hefst klukkan 18 að íslenskum tíma, en þangað til er verið að spila kristna rokktónlist á meðan leikvangurinn fyllist af fólki.
Donald Trump er á leið á svæðið, en hann sagði við fréttamenn fyrr í dag að dagurinn í dag verði erfiður. JD Vance varaforseti verður einnig á staðnum, ásamt Marco Rubio utanríkisráðherra, Pete Hegseth stríðsmálaráðherra og Eriku Kirk, ekkju Charlie, sem hefur tekið við stjórnartaumunum hjá samtökum Charlie.
Trump hefur sagt Kirk hafa spilað lykilhlutverk í endurkjöri hans í embætti forseta árið 2024, en Kirk, sem var gríðarlega vinsæll íhaldssamur áhrifavaldu, var yfirlýstur stuðningsmaður hans.