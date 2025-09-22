„Það er betlmenning og allir eiga að fá allt frítt“ Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 22. september 2025 21:13 Bára Atladóttir hönnuður og eigandi Brá verslunar. Vísir/Lýður Eigendur fyrirtækja eru að drukkna í beiðnum frá fólki sem vill fá allt fyrir ekkert að sögn verslunareiganda. Ákveðin betlmenning hafi hreiðrar um sig sem alltof mikill tími fari í að sinna. Bára Atladóttir eigandi Brá verslunar vakti athygli á dögunum á því á samfélagsmiðlum að stór hluti starfs hennar færi í að svara beiðnum frá fólki um að fá eitthvað gefins. „Ég er rosalega mikið að svara betlpóstum frá einstaklingum sem langar að fá eitthvað frítt fyrir tagg á samfélagsmiðlum í staðinn. Ég er ekki að tala um áhrifavalda. Heldur meðal- Jón eða Gunnu sem langar kannski að gefa vinkonu sinni litla gjöf sem er að fara með viðkomandi í sumarbústað. Ég fæ ekkert í staðinn nema þetta tagg frá einhverri Gunnu sem er kannski með 300 fylgjendur,“ segir Bára. Allar slíkar beiðnir hafi eitt ákveðið einkenni. „Fólk heldur að það geti fengið allt fyrir ekkert og það er gallinn“ segir hún. Stór hluti starfsins fer í að svara betlurum Bára kveðst ekki bregðast við slíkum óskum. Ég hef ekki gefið einn einasta hlut síðustu 4 ár og það er af því ég fæ aldrei auglýsinguna sem ég vil fá út úr gjöfinni. Ég myndi segja að um þrjátíu prósent af minni vinnu fari í að lesa póstanna og svara þeim kurteisislega. Í hverri viku eru þetta 30-50 beiðnir og ég svara þeim öllum. Því ef ég geri það ekki á ég á hættu að vera úthúðað á samfélagsmiðlum.,“ segir hún. Hún kveðst hafa fengið mikil viðbrögð við færslunni þar sem hún vakti athygli á málinu. „Eftir að ég setti þetta inn á samfélagsmiðla fylltist pósthólfið mitt þar sem aðrir fyrirtækjaeigendur lýsa sömu stöðu eða hvernig þeir séu líka að drukkna. Það er betlmenning og allir eiga að fá allt frítt,“ segir hún. Aðspurð hvort hún vilji nota tækifærið og senda fólki skilaboð svarar Bára. „ Já viljið þið hætta.“ Verslun Mest lesið Grunsamlegt ferðalag og fjarstæðukenndar skýringar Innlent Þrettán konur höfðu samband svo að nauðgarinn færi í fangelsi Innlent „Ég hata andstæðing minn, fyrirgefðu Erika“ Erlent „Það er betlmenning og allir eiga að fá allt frítt“ Innlent Kvartmilljón fyrir bólusetningu eftir alvarleg veikindi dóttur Innlent Kastrup lokað vegna drónaflugs Erlent „Ég horfði á son minn brotna meira og meira, ár eftir ár“ Innlent Lýsir villu og svima en segist hafa séð ljósið Innlent Jimmy Kimmel snýr aftur á skjáinn Erlent „Dýrlingurinn“ aftur með leigubílaleyfi Innlent Fleiri fréttir Lýsa eftir Karli Helgasyni Björg ætlar að láta að sér kveða í Viðreisn „Það er betlmenning og allir eiga að fá allt frítt“ 20 börn frá Grænlandi í sundi, skautum og í heimsókn hjá forsetanum Þrettán konur höfðu samband svo að nauðgarinn færi í fangelsi Þrír enn í gæsluvarðhaldi vegna umfangsmikils fíkniefnamáls Löng bið eftir að nauðgari hefji afplánun og betlmenning Sleppt lausum eftir yfirheyrslu Seldi dóp fyrir fjórtán milljónir á hálfu ári Lýsir villu og svima en segist hafa séð ljósið Stefnir í prófkjör, borgarfulltrúar undir feldi og hugsanlega sótt að Heiðu Framlengja gistiheimildina fram á vor Eldra fólk þurfi ekki að endurnýja skírteinið svo oft Grunsamlegt ferðalag og fjarstæðukenndar skýringar „Nauðsynlegt að þetta verði gert af krafti“ Fólk hvatt til að taka strætó Frakkar viðurkenna Palestínu og nýr geðspítali gæti risið í Fossvogi „Ég horfði á son minn brotna meira og meira, ár eftir ár“ Nú má heita Ívalú, Þorbirna og Emerentíana Kvartmilljón fyrir bólusetningu eftir alvarleg veikindi dóttur Frítt í Strætó um allt land í dag Réðst á konur og sló í miðborginni „Dýrlingurinn“ aftur með leigubílaleyfi ESB myndi taka Íslandi opnum örmum Tré ársins 2025 vex í kletti í Ölfusá Íslendingar í flugumferðarstjórn á stærsta flugvelli Grænlands Braust inn og stal bjórkútum Vilja ryðja brautina fyrir aðra í baráttunni við andlitslaust kerfi Eldur kviknaði í íbúð í Bakkahverfi Sjálfstæði Palestínu, minningarathöfn um Kirk og tré ársins Sjá meira