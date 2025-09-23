Hundruðum flugferða hefur verið aflýst í Hong Kong og skólum og fyrirtækjum hefur verið lokað vegna ofurfellibylsins Ragasa sem er á leiðinni í átt að eyjunni.
Þá hefur rúmlega þrjúhundruð þúsund manns verið gert að yfirgefa Guangdong hérað suðurhluta Kína. Ragasa gekk yfir Filippseyjar í gær en þéttbýlustu svæði landsins sluppu við veðrið sem fór yfir norðurhluta eyjaklasans sem er fremur strjálbýll.
Yfirvöld í Hong Kong hafa nú gefið út viðvörun vegna veðursins sem er átta á skalanum eitt til tíu. Það þýðir að meðalvindhraðinn gæti orðið næstum átján metrar á sekúndu auk þess sem vindhviður verða mun öflugri. Búist er við að nágrannaeyjan Macau gefi út svipaða viðvörun síðar í dag.
Þúsundum hefur verið gert að yfirgefa heimili sín á Filippseyjum og landsmenn búa sig nú undir að risafellifylurinn Ragasa skelli á landinu.