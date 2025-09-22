Hertogaynjan fær reisupassann vegna tölvupósts til Epstein Eiður Þór Árnason skrifar 22. september 2025 21:25 Sarah Ferguson þarf að kveðja sex ólík samtök sem hafa afþakkað þjónustu hennar. Epa/ETTORE FERRARI Sex bresk góðgerðafélög sem störfuðu með hertogaynjunni af York hafa slitið á tengsl við hana eftir að tölvupóstur var birtur þar sem hún kallaði Jeffrey Epstein „einstakan vin“. Í póstinum virtist hún biðjast velvirðingar á því að hafa gagnrýnt hann opinberlega. Sarah Ferguson, fyrrverandi eiginkona Andrésar prins, var ýmist titluð verndari eða sendiherra samtakanna sex. Epstein var ákærður fyrir mansal á börnum og kynferðisbrot. Hann svipti sig lífi í fangaklefa í New York árið 2019 á meðan hann beið réttarhalda. Jeffrey Epstein hafði verið ákærður fyrir fjölda brota þegar hann lést. Vísir/EPA Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu og hefur eftir talsmanni Ferguson að hún ætli ekki að tjá sig um ákvarðanir líknarfélaganna. Julia's House, sem rekur barnasjúkrahús, var fyrsta félagið til að hætta samstarfi við Ferguson og sagði það „óviðeigandi“ að hún gegndi stöðunni áfram. Síðar í dag tilkynntu félögin Teenage Cancer Trust, Natasha Allergy Research Foundation, Children's Literacy Charity og Prevent Breast Cancer einnig að hertogaynjan væri ekki lengur titluð verndari þeirra. Þá gaf The British Heart Foundation út að hún væri ekki lengur sendiherra góðgerðarstofnunarinnar sem fjármagnar rannsóknir á hjarta- og æðasjúkdómum. Stangist á við opinber ummæli Umræddur tölvupóstur frá hertogaynjunni til Epsteins var birtur af bresku dagblöðunum Mail og Sun í gær. Virðist hann hafa verið sendur eftir að hún fullyrti opinberlega að hafa hætt samskiptum við hann. Í tölvupóstinum frá árinu 2011 virðist hún biðjast velvirðingar á opinberum ummælum þar sem hún gagnrýndi Epstein og skrifaði: „Þú hefur alltaf verið mér og fjölskyldu minni staðfastur, örlátur og einstakur vinur.“ Fyrr sama ár hafði hún fordæmt Epstein í víðtali og sagt að samskipti þeirra hafi verið „risavaxinn dómgreindarbrestur“ og að: „Það sem hann gerði var rangt og fyrir það var hann réttilega fangelsaður.“ Talsmaður hertogaynjunnar segir að tölvupóstur hennar til Epsteins, þar sem hún lýsti honum sem vini, hefði verið sendur til að draga úr hættunni á því að hann myndi stefna henni fyrir meiðyrði. Hún sjái enn mjög eftir öllum tengslum við hann. „Þessi tölvupóstur var sendur eftir ráðleggingar sem hertogaynjan fékk til að reyna að róa Epstein og draga úr hótunum hans,“ sagði í yfirlýsingu sem talsmaður hennar gaf út í gær eftir að tölvupósturinn til Epsteins var birtur. Kóngafólk Bretland Mál Jeffrey Epstein Mest lesið Grunsamlegt ferðalag og fjarstæðukenndar skýringar Innlent Þrettán konur höfðu samband svo að nauðgarinn færi í fangelsi Innlent „Ég hata andstæðing minn, fyrirgefðu Erika“ Erlent „Það er betlmenning og allir eiga að fá allt frítt“ Innlent Kvartmilljón fyrir bólusetningu eftir alvarleg veikindi dóttur Innlent Kastrup lokað vegna drónaflugs Erlent „Ég horfði á son minn brotna meira og meira, ár eftir ár“ Innlent Lýsir villu og svima en segist hafa séð ljósið Innlent Jimmy Kimmel snýr aftur á skjáinn Erlent „Dýrlingurinn“ aftur með leigubílaleyfi Innlent Fleiri fréttir Hertogaynjan fær reisupassann vegna tölvupósts til Epstein Kastrup lokað vegna drónaflugs Jimmy Kimmel snýr aftur á skjáinn Ætla að tengja paracetamol við einhverfu Segir Pólverja ekki muna hika við að skjóta „hluti“ niður Byrjaðir að kenna hvor öðrum um stöðvun ríkisreksturs Til í viðræður en mun aldrei láta kjarnorkuvopnin af hendi „Ég hata andstæðing minn, fyrirgefðu Erika“ Í fyrsta sinn fleiri börn með offitu en í undirþyngd Ofurfellibylurinn Ragasa nálgast Filippseyjar Bilun hjá fjarskiptafyrirtæki sögð hafa valdið fjórum dauðsföllum Herþotur sendar á loft vegna rússneskrar eftirlitsflugvélar Fyrirgefur morðingjanum Bein útsending: Minningarathöfn Charlie Kirk Kanada, Bretland og Ástralía viðurkenna Palestínu Trump og Vance ávarpa minningarathöfn Charlie Kirk Búast við því að Bretar viðurkenni sjálfstæði Palestínu í dag Þrjátíu handteknir í óeirðum í Hollandi Vill mikilvæga herstöð aftur og hótar Afgönum öllu illu Austurríki hvetur ríki til að draga sig ekki úr Eurovison Grænlendingar ná ekki að klára hvalveiðikvóta Sænskur sjúkraflutningamaður myrtur í útkalli Trump og Selenskí funda á ný Miklar tafir á fjölda flugvalla vegna netárásar Cruz sagði hótanir Carr líkt og frá mafíósa í Goodfellas Eistar óska eftir samráði NATO eftir að Rússar rufu lofthelgi þeirra Gary Busey dæmdur fyrir kynferðisbrot Íslendingur grunaður um morð í Svíþjóð Rússneskum herþotum flogið inn í lofthelgi Eistlands Sagður neita að samþykkja hergagnasendingu til Taívan Sjá meira