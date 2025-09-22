Erlent

Her­toga­ynjan fær reis­upassann vegna tölvu­pósts til Ep­stein

Eiður Þór Árnason skrifar
Sarah Ferguson þarf að kveðja sex ólík samtök sem hafa afþakkað þjónustu hennar.
Sex bresk góðgerðafélög sem störfuðu með hertogaynjunni af York hafa slitið á tengsl við hana eftir að tölvupóstur var birtur þar sem hún kallaði Jeffrey Epstein „einstakan vin“. Í póstinum virtist hún biðjast velvirðingar á því að hafa gagnrýnt hann opinberlega.

Sarah Ferguson, fyrrverandi eiginkona Andrésar prins, var ýmist titluð verndari eða sendiherra samtakanna sex. Epstein var ákærður fyrir mansal á börnum og kynferðisbrot. Hann svipti sig lífi í fangaklefa í New York árið 2019 á meðan hann beið réttarhalda.

Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu og hefur eftir talsmanni Ferguson að hún ætli ekki að tjá sig um ákvarðanir líknarfélaganna. Julia's House, sem rekur barnasjúkrahús, var fyrsta félagið til að hætta samstarfi við Ferguson og sagði það „óviðeigandi“ að hún gegndi stöðunni áfram.

Síðar í dag tilkynntu félögin Teenage Cancer Trust, Natasha Allergy Research Foundation, Children's Literacy Charity og Prevent Breast Cancer einnig að hertogaynjan væri ekki lengur titluð verndari þeirra.

Þá gaf The British Heart Foundation út að hún væri ekki lengur sendiherra góðgerðarstofnunarinnar sem fjármagnar rannsóknir á hjarta- og æðasjúkdómum.

Stangist á við opinber ummæli

Umræddur tölvupóstur frá hertogaynjunni til Epsteins var birtur af bresku dagblöðunum Mail og Sun í gær. Virðist hann hafa verið sendur eftir að hún fullyrti opinberlega að hafa hætt samskiptum við hann.

Í tölvupóstinum frá árinu 2011 virðist hún biðjast velvirðingar á opinberum ummælum þar sem hún gagnrýndi Epstein og skrifaði: „Þú hefur alltaf verið mér og fjölskyldu minni staðfastur, örlátur og einstakur vinur.“

Fyrr sama ár hafði hún fordæmt Epstein í víðtali og sagt að samskipti þeirra hafi verið „risavaxinn dómgreindarbrestur“ og að: „Það sem hann gerði var rangt og fyrir það var hann réttilega fangelsaður.“

Talsmaður hertogaynjunnar segir að tölvupóstur hennar til Epsteins, þar sem hún lýsti honum sem vini, hefði verið sendur til að draga úr hættunni á því að hann myndi stefna henni fyrir meiðyrði. Hún sjái enn mjög eftir öllum tengslum við hann.

„Þessi tölvupóstur var sendur eftir ráðleggingar sem hertogaynjan fékk til að reyna að róa Epstein og draga úr hótunum hans,“ sagði í yfirlýsingu sem talsmaður hennar gaf út í gær eftir að tölvupósturinn til Epsteins var birtur.

