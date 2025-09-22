Ítalíumeistarar Napoli mörðu sigur á nýliðum Pisa í eina leik kvöldsins í Serie A, efstu deild ítalska fótboltans.
Þegar rýnt er í tölfræðina, þá sérstaklega xG (vænt mörk) voru gestirnir mun meira skapandi í kvöld og hefðu með réttu átt að vinna leikinn. Það er ekki spurt að því hins vegar og lauk leiknum með 3-2 sigri Napoli.
Billy Gilmour skoraði eina mark fyrri hálfleiks og staðan 1-0 Napoli í vil þegar gengið var til búningsherbergja. M‘Bala Nzola jafnaði metin fyrir Pisa af vítapunktinum áður en Leonardo Spinazzola kom Napoli yfir á nýjan leik.
Lorenzo Lucca gerði svo út um leikinn áður en Lorran minnkaði muninn á lokamínútu venjulegs leiktíma.
Napoli fer með sigrinum á topp deildarinnar með fullt hús stiga að fjórum umferðum loknum. Pisa er á sama tíma með eitt stig.