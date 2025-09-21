Lazio og Roma mættust í borgarslag í dag en liðin deila ólympíuleikvangnum í Róm sem heimavelli. Það voru „gestirnir“ í Roma sem höfðu betur í dag en leiknum lauk með 0-1 sigri.
Eins og gjarnan þegar stóru liðin á Ítalíu mætast var leikurinn stál í stál og ekki mikið um hættuleg marktækifæri en miðjumaðurinn Lorenzo Pellegrini skorað eina mark leiksins á 38. mínútu. Aðeins tíu leikmenn Lazio kláruðu leikinn en Reda Belahyane fékk að líta beint rautt spjald á 86. mínútu fyrir glannalega tæklingu. Mattéo Guendouzi bætti svo um betur og fékk rautt spjald eftir leik fyrir kjaftbrúk.
The Derby Della Capitale between Lazio & Roma this afternoon 🇮🇹 pic.twitter.com/lj7x83mulL— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) September 21, 2025
Ólympíuleikvangurinn var þétt setinn eins og sjá má hér að ofan en hörðustu stuðningsmenn ýmissa erlendra liða gerðu sér ferð á völlinn í dag og voru 1.500 lögreglumenn kallaðir út til að sinna gæslu í kringum leikinn.
A foreign influx of ultras are heading to #LazioRoma according to the airport passenger list:Roma's ultras will be joined by those from Atletico Madrid (Frente Atletico), Panathinaikos (Gate 13), and Dinamo Zagreb (Bad Blue Boys).Lazio's Curva Nord will be occupied with those… pic.twitter.com/AZZYfcX8nS— Wayne Girard (@WayneinRome) September 18, 2025
