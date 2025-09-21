Varaformaður Framsóknarflokksins segist telja að breytingar þurfi að eiga sér stað innan flokksins. Hún segist ekki hafa tekið ákvörðun um hvort hún vilji leiða flokkinn, þrátt fyrir að gengið hafi verið á hana.
„Ég hef ekki tekið neina ákvörðun og ég ber virðingu fyrirsögu flokksins og flokksmönnum sem hafa veitt mér einstakt tækifæri að sitja í ríkisstjórn. Ég mun alltaf taka ákvörðun út frá heildinni og hvað ég tel að sé vænlegast fyrir okkur að ná árangri og ekki síst fyrir þjóðina,“ sagði Lilja Alfreðsdóttir í Sprengisandi í morgun.
Hún telur þó að einhverjar breytingar þurfi að eiga sér stað innan flokksins til að bæta versnandi fylgi hans.
Þitt mat, þarf að skipta um forystu?
„Ég held það þurfi klárlega að gera breytingar til þess að ná fylginu upp, hverjar þær breytingar verða það er auðvitað grasrótin sem ræður því. Ég er mjög ánægð að sjá til að mynda þegar ég og fleira fólk erum að funda vítt og breitt um landið, að þetta eru fjölsóttir fundir. Þetta er orðin alvöru pólitík,“ segir hún.
Ég dreg eiginlega þá ályktun fyrir hönd hlustenda að þú ætlir í þetta framboð.
„Þú ert alveg frábær fjölmiðlamaður og reynir að fá svör en það verður að koma í ljós. En ég verð að segja að mér hefur þótt vænt um öll símtöl og skilaboð sem ég hef fengið þar sem er verið að hvetja mig áfram og ég tek mark á því,“ segir hún.
„Eins og þú veist, tímasetning er allt í stjórnmálum og það verður að ráðast af því hvernig framvindan er.“
Lilja hefur hvað mest verið orðuð við mögulegt framboð en einnig fyrrum ráðherrar fyrir hönd flokksins, Willum Þór Þórsson og Ásmundur Einar Daðason, sem er einnig ritari Framsóknar. Eftir að hafa setið í ríkisstjórn í sjö ár hlaut ekkert þeirra aftur kjör á þing og munaði litlu hvort formaðurinn Sigurður Ingi Jóhannsson næði inn. Aðspurð hvort skipta þurfi ekki út allri stjórninni segir Lilja hafa átt slík samtöl við flokksmenn.
„Ég hét því að ég myndi gegna þessu hlutverki varaformanns þar til að aðrar breytingar yrðu gerðar. Ég hef fundið fyrir miklum stuðningi,“ segir Lilja.
„Ég kom óvart inn í stjórnmálin. Það er hins vegar svo að þegar þú hefur mjög miklar skoðanir á einhverri þróun sem þú telur að sé hagstæð fyrir þjóðina er krafa að þú sinnir því, í hvaða formi sem er. Það er rétt að síðustu kosningar voru alls ekki góðar, en svo er það þannig að ef þú hefur kjark, þor, ertu til í að benda á það sem betur getur farið? Getur þú staðið með skoðununum þínum? Já, það get ég.“
Auk þess að ræða mögulegt framboð var ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur einnig til umræðu.
„Ég tel, þess vegna er ég svolítið ákveðin í að setja þessi mál á dagskrá, ég tel að þessi ríkisstjórn sé á rangri leið, jafnvel þótt að skoðanakannanir segi annað. Ég held að þetta Evrópusambandsferðalag sé ekki rétt fyrir þjóðina og það sé ekki verið að huga að hagsmunum þjóðarinnar,“ segir Lilja.
Hún telur að eftir að Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar, sagði fyrir síðustu kosningar að Evrópumálin yrðu ekki á dagskrá flokksins, höfðu kjósendur Framsóknar færst yfir til þeirra. Hún segir Kristrúnu þá ekki hafa staðið við orð sín.
„Ég held núna að þessi ríkisstjórn sé á Evrópusambandsvegferð. Við þurfum ekki nema að hlusta á Viðreisn og hvað kom út úr þinginu þeirra, en Samfylkingin sagði að þetta væri ekki að fara gerast. Þetta er að fara gerast.“
Hún telur ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að ná Bókun 35 í gegnum þingið vera táknrænni heldur en þegar ríkisstjórnin sem Lilja sjálf talaði fyrir því sama.
„Ég er á móti bókun 35 því ég vil ekki að við förum lengra inn í þennan Evrópusamruna,“ segir hún.
„Það var alltaf ljóst að ég væri ekki hlynnt þessu. Það er þannig að þegar þú situr í ríkisstjórn að þú verður að treysta viðkomandi aðila en þetta fór aldrei fyrir Alþingi. Ég er á því að þessi vegferð sé enn verri með núverandi ríkisstjórn. Hún hefur meiri þýðingu fyrir þessa ríkisstjórn heldur en fyrri ríkisstjórn.“
Framsóknarflokkurinn er með sögulega lágt fylgi eftir síðustu kosningar til Alþingis. Lilja telur að mjög mikil krafa hafi verið um breytingar eftir sjö ára ríkisstjórn Framsóknar, Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna.
„Það er ekki hægt að horfa framhjá því að flokkurinn hefur ekki verið að halda vopnum sínum í stjórnarandstöðunni,“ segir Lilja.
Flokkurinn hafi fylgt þjóðinni í yfir hundrað ár og sé staðan á Íslandi mjög góð.
„Auðvitað eru vandamál en ég held að ef við lítum heilt á sjáum við að atvinnulífið og staða Íslands er býsna góð. Það er núna verkefni okkar í flokknum að fara aftur í grunninn, minna aðra og okkur á af hverju það gengur vel á Íslandi og halda betur á spilunum.“
Þótt flokkurinn sé í ákveðinni brekku í dag telur hún að þau muni ná sér aftur á strik.
Hægt er að hlusta á viðtalið í heild sinni í spilaranum hér fyrir neðan.