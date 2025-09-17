Tónlistarkonan Cardi B á von á sínu fjórða barni og því fyrsta með kærasta sínum, NFL-kappanum Stefon Diggs. Fyrir á hún tvær dætur og einn son með rapparanum Offset.
Hin 32 ára Cardi, sem heitir fullu nafni Belcalis Marlenis Almánzar, greindi frá fréttunum í viðtali hjá Gayle King í morgunþættinum CBS Mornings sem kom út í dag.
„Ég er spennt, ég er hamingjusöm, mér líður eins og ég sé á góðum stað,“ sagði Cardi við King í þættinum og bætti við að von væri á barninu í febrúar 2026.
Þá sagði hún að sér fyndist hún vera örugg í sambandinu með hinum 31 árs Diggs, útherja New England Patriots í NFL-deildinni. Hann hefði stutt vel við hana og hughreyst þegar hún panikkaði yfir fréttunum.
„Meðan ég man, fyrst ég er að tala um þetta, þá verðið þið að kaupa plötuna mína svo ég geti keypt Pampers-bleyjur og allt það dót,“ sagði hún jafnframt.
Hún hefði beðið aðeins með að tilkynna fréttirnar.
„Þú vilt ekki segja það strax að þú sért ólétt,“ sagði Cardi og bætti við: „Leyfðu mér að sjá fleiri ómskoðanir, leyfðu mér að sjá hvort barnið sé heilbrigt.“
Fyrir á Cardi sjö ára dótturina Kulture, þriggja ára soninn Wave og eins árs dótturina Blossom, öll með rapparanum Offset. Þau áttu stormasamt samband frá 2017 til 2024, þar af voru þau gift frá 2017 til 2023, en yngsta dóttir þeirra fæddist eftir að þau voru þegar hætt saman.
Fréttir af sambandi Cardi og Diggs bárust fyrst í febrúar á síðasta ári þegar ljósmyndir náðust af þeim saman. Þau létu sjá sig saman opinberlega á NBA-leik í maí og gátu ekki að kyssast þar. Eftir að Cardi þurrkaði burt öll merki um Diggs af Instagram-síðu sinni síðastliðinn júlí töldu einhverjir að sambandinu væri lokið.
Mánuði síðar skrifaði Diggs daðursleg ummæli við Instagram-færslu Cardi og nú ætla þau greinilega að stofna fjölskyldu saman.
Söngkonan Cardi B var sýknuð í dómstóli í Los Angeles í dag af kröfum öryggisvarðar sem kærði hana fyrir að hafa ráðist á sig með nöglum sínum. Emani Ellis, öryggisvörðurinn, krafðist þess að hún myndi greiða sér 24 milljónir Bandaríkjadala sem samsvarar tæpum þremur milljörðum íslenskra króna.
Stórstjarnan Cardi B hefur rándýran smekk og á gríðarlegt töskusafn sem er jafnvel hundruð milljóna krónu virði. Dóttir hennar Kulture sem er sex ára gömul gerir sér skiljanlega ekki grein fyrir því og hún tók nýverið upp á því að krota smá á tösku Cardi sem er hvað þekktust fyrir það að vera ein dýrasta taska í heimi.
Rapparinn Cardi B er laus allra mála þrátt fyrir að hafa grýtt hljóðnema í tónleikagest í Las Vegas í Bandaríkjunum.
Rapphjónin Cardi B og Offset eignuðust sitt annað barn á laugardag ef marka má Instagramfærslu Cardi.