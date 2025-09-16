Íslenski boltinn

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Illa hefur gengið hjá KR-ingunum hans Óskars Hrafns Þorvaldssonar í sumar.
Sérfræðingar Stúkunnar, þeir Baldur Sigurðsson og Sigurbjörn Hreiðarsson, gagnrýndu upplegg KR í leiknum gegn Víkingi sem tapaðist, 0-7. Þeir segja að leikmenn liðsins séu settir í erfiða stöðu.

Tapið á sunnudaginn var jöfnun á stærsta tapi KR í deildakeppni frá því keppni á Íslandsmótinu hófst 1912. KR-ingar eru í 10. sæti Bestu deildar karla með 24 stig, aðeins tveimur stigum frá fallsæti fyrir leikina fimm í úrslitakeppninni.

Í Stúkunni í gær fóru þeir Baldur og Sigurbjörn yfir upplegg KR-inga í leiknum gegn Víkingum. Baldur segir að Óskari Hrafni Þorvaldssyni, þjálfara KR, hafi orðið á messunni.

„Ég heyrði Óskar líka tala um að mönnum leið kannski ekkert voðalega vel í varnarleiknum og það gerðu þeir svo sannarlega ekki því þarna voru menn, margir hverjir, nánast að spila nýjar stöður. Fyrstu þrjú mörk Víkinga er uppstillingunni að kenna vil ég meina,“ sagði Baldur.

„Til að bæta ofan á það gerðist það sem við höfum séð í dálítið langan tíma; þessi svokallaða rangstöðuvörn KR, hvernig þeir stoppa og ætla alltaf að reyna að spila andstæðinginn rangstæðan. Þeir standa bara, bíða og vona að hlaupið komi ekki. Þetta er svo sérstakur varnarleikur. Við Bjössi spiluðum old boys leik við fimmtuga Skota í fyrra og þeir spiluðu svona vörn, því þeir höfðu ekki hreyfigetuna til að hlaupa til baka. Þeir standa hátt, lyfta upp höndinni og vonast eftir rangstöðu. Klók lið refsa svona,“ sagði Baldur ennfremur yfir myndefni af mislukkaðri rangstöðutaktík KR.

Klippa: Stúkan - umræða um upplegg KR

Baldur segir að Óskar Hrafn hafi nánast gefið frat í varnarleik KR í sumar.

„Hvernig þeir eru að spila og hvernig hann hefur hundsað varnarleikinn alveg frá byrjun, talað um að þeir ætli bara að taka sóknarleikinn fyrir og varnarleikurinn kemur svo bara seinna. Það er aldeilis að koma í bakið á þeim núna og hefur versnað og versnað,“ sagði Baldur.

„Þetta eru ekki slæmir leikmenn. Kannski ekki jafn góðir og við vorum með í Blikaliðinu. Þetta er kannski ekki Íslandsmeistarahópur en það hjálpar þeim ekki að vera að spila svona. Við erum að horfa á mjög fína leikmenn í efstu deild spila mjög illa út af því hvernig þeir stilla upp.“

Sigurbjörn tók svo til máls.

„Leikurinn minnti mig á unga gamla á æfingu. Ungir með boltann, allir að hlaupa og flott en svo rúlla gamlir upp leiknum,“ sagði Sigurbjörn. Hann er sannfærður um að ef KR bjargar sér frá falli muni liðið koma sterkara til baka og Óskari takist að fara með það á þann stað sem hann vill.

Innslagið úr Stúkunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

