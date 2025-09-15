Erlent

NATO og Rúss­land „aug­ljós­lega“ í stríði

Samúel Karl Ólason skrifar
Dmitrí Peskóv, talsmaður Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, og Vladimír Pútín, foseti.
Atlantshafsbandalagið og Rússland eiga „augljóslega“ í stríði. Þetta sagði Dmitrí Peskóv, talsmaður Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, við blaðamenn í Moskvu í morgun. Stuðningur margra ríkja NATO við Úkraínu jafngilti  að bandalagið væri í raun og veru stríð við Rússland. Það væri augljóst að stríðsástand ríkti.

Ummælin lét Peskóv falla eftir að Radoslaw Sikorski, utanríkisráðherra Póllands, sem var staddur í Kænugarði í Úkraínu, sagði að NATO væri ekki í stríði við Rússa. Það sagði hann eftir að rússneskum drónum var flogið inn í lofthelgi Póllands, þar sem þeir brotlentu eða voru skotnir niður.

Rússneskir drónar hafa einnig farið inn í lofthelgi Rúmeníu, sem er einnig í NATO.

„NATO er að berjast við Rússland. Það er augljóst og það er engin þörf á frekari sönnun. NATO er í raun þátttakandi í stríðinu.“

Þetta sagði Peskóv, samkvæmt frétt RIA fréttaveitunnar, sem er í eigu rússneska ríkisins. Hann vísaði til þess að þess að ríki NATO aðstoðuðu Úkraínumenn með óbeinum og með beinum hætti.

Þá sagði Peskóv að Úkraínumenn hefðu ekki áhuga á „alvarlegum“ viðræðum við Rússa og gaf til kynna að friðarviðræður myndu ekki fara fram að svo stöddu, eins og Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur ítrekað kallað eftir.

Peskóv sakaði einnig Vesturlönd um að standa í vegi friðar, samkvæmt rússneska útlagamiðlinum, Medizona. Ekki væri búið að semja um frið því Evrópa áttaði sig ekki á „grunnástæðum“ þessa stríðs. Peskóv hefur áður slegið á svipaða strengi, eins og aðrir ráðamenn í Rússlandi. Þar á meðal Pútín.

Pútín gerði það til dæmis fyrr í þessum mánuði, þegar hann sagði að vestrænir hermenn í Úkraínu yrðu lögmæt skotmörk rússneska hersins. Þá ítrekaði Peskóv í kjölfarið að Rússar væru óvinir NATO.

Þegar ráðamenn í Rússlandi tala um „grunnástæður“ stríðsins eru þeir að vísa til krafna þeirra um að ríkjum Austur-Evrópu verði vísað úr NATO.

