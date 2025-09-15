NATO og Rússland „augljóslega“ í stríði Samúel Karl Ólason skrifar 15. september 2025 15:46 Dmitrí Peskóv, talsmaður Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, og Vladimír Pútín, foseti. AP/Alexander Kazakov, Sputnik Atlantshafsbandalagið og Rússland eiga „augljóslega“ í stríði. Þetta sagði Dmitrí Peskóv, talsmaður Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, við blaðamenn í Moskvu í morgun. Stuðningur margra ríkja NATO við Úkraínu jafngilti að bandalagið væri í raun og veru stríð við Rússland. Það væri augljóst að stríðsástand ríkti. Ummælin lét Peskóv falla eftir að Radoslaw Sikorski, utanríkisráðherra Póllands, sem var staddur í Kænugarði í Úkraínu, sagði að NATO væri ekki í stríði við Rússa. Það sagði hann eftir að rússneskum drónum var flogið inn í lofthelgi Póllands, þar sem þeir brotlentu eða voru skotnir niður. Rússneskir drónar hafa einnig farið inn í lofthelgi Rúmeníu, sem er einnig í NATO. „NATO er að berjast við Rússland. Það er augljóst og það er engin þörf á frekari sönnun. NATO er í raun þátttakandi í stríðinu.“ Þetta sagði Peskóv, samkvæmt frétt RIA fréttaveitunnar, sem er í eigu rússneska ríkisins. Hann vísaði til þess að þess að ríki NATO aðstoðuðu Úkraínumenn með óbeinum og með beinum hætti. Þá sagði Peskóv að Úkraínumenn hefðu ekki áhuga á „alvarlegum“ viðræðum við Rússa og gaf til kynna að friðarviðræður myndu ekki fara fram að svo stöddu, eins og Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur ítrekað kallað eftir. Peskóv sakaði einnig Vesturlönd um að standa í vegi friðar, samkvæmt rússneska útlagamiðlinum, Medizona. Ekki væri búið að semja um frið því Evrópa áttaði sig ekki á „grunnástæðum“ þessa stríðs. Peskóv hefur áður slegið á svipaða strengi, eins og aðrir ráðamenn í Rússlandi. Þar á meðal Pútín. Pútín gerði það til dæmis fyrr í þessum mánuði, þegar hann sagði að vestrænir hermenn í Úkraínu yrðu lögmæt skotmörk rússneska hersins. Þá ítrekaði Peskóv í kjölfarið að Rússar væru óvinir NATO. Þegar ráðamenn í Rússlandi tala um „grunnástæður“ stríðsins eru þeir að vísa til krafna þeirra um að ríkjum Austur-Evrópu verði vísað úr NATO. Rússland Vladimír Pútín Innrás Rússa í Úkraínu Hernaður NATO Úkraína Pólland Rúmenía Donald Trump Tengdar fréttir Stórauka útgjöld til varnarmála Ríkisstjórn Svíþjóðar tilkynnti í morgun að fjárútlát til varnarmála yrðu stóraukin á næsta ári um 26,6 milljarða sænskra króna. Þannig munu fjárútlátin fara úr 148 milljörðum í um 175 milljarða eða um 2,8 prósent af vergri landsframleiðslu Svíþjóðar. 15. september 2025 13:33 Íslendingur dæmdur í þrettán ára fangelsi í Rússlandi Rússneskur dómstóll hefur dæmt nokkra meðlimi listahópsins Pussy Riot til langrar fangelsisvistar fyrir að vanvirða rússneska herinn. Þar á meðal er Mariia Alekhina, eða Masha, sem er íslenskur ríkisborgari. Fimm konur voru dæmdar í morgun en engin þeirra er í Rússlandi. 15. september 2025 11:09 Kalla rússneska sendiherrann á teppið Rúmenar kölluðu rússneska sendiherrann á teppið eftir að rússnesk flygildi rufu rúmenska lofthelgi í gær og þar með Atlantshafsbandalagsins. Litið er á atvikið og svipað atvik í Póllandi fyrr í vikunni sem ögrun af hálfu Rússa. 14. september 2025 19:12 Skipar NATO-ríkjum að hætta að kaupa olíu af Rússum Donald Trump Bandaríkjaforseti segist tilbúinn að ráðast í þungar refsiaðgerðir gegn Rússlandi ef öll aðildarríki Atlantshafsbandalagsins hætta að kaupa olíu af Rússlandi. Tyrkland er eitt af stærstu kaupendum rússneskrar olíu. 13. september 2025 16:40 Rándýrar herþotur og flugskeyti gegn ódýrum drónum Úkraínumenn hafa um árabil varist svo gott sem daglegum árásum Rússa með sjálfsprengidróna og eldflaugar. 