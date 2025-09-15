Stökkva út í sjó úr margra metra hæð og fréttamaður fékk að prófa Stefán Árni Pálsson skrifar 15. september 2025 13:00 Konni fær fólk til að sigrast á óttanum. Um árabil hefur æska þjóðarinnar stundað það að stökkva út í sjó á heitum sumardögum. Nýlega tók Konni Gotta sportið á næsta stig og rekur fyrirtækið Hoppland á Akranesi þar sem gestir geta stokkið fram af pöllum í mikilli hæð. Hópur barna æfir dýfingar hjá honum og er á leið til Noregs að æfa með atvinnumönnum. Bjarki Sigurðsson skellti sér upp á Skaga í Íslandi í dag í síðustu viku. Í sjávarplássum um land allt er það vinsæl iðja á sumrin að kíkja niður að höfninni og stökkva þaðan út í sjó. Stökkvarar eru aðallega börn og þegar það er orðið leiðinlegt að hoppa af bryggjunni er stolist um borð í báta sem liggja að bryggjunni og stokkið úr þeim. Þegar það er svo ekki lengur spennandi er stokkið úr stærri skipum og þannig hefur þetta gengið svo árum skiptir. Einn þeirra sem ólst upp við þetta er hinn 34 ára gamli Konráð Gunnar Gottliebsson, betur þekktur sem Konni Gotta. Hann hefur alla sína ævi verið mikill jaðaríþróttamaður og þar sem hæsta stökkbrettið á landinu er þrír metrar, þá ákvað hann að búa til aðstöðu fyrir þetta æskusport. „Við gerðum aðstöðu í Reykjavík og byggðum nokkra stökkpalla. Það endaði þannig að við gátum ekki verið þar lengur og færðum okkur upp á Skaga þar sem við fengum þessa fínu bryggju þar sem við erum búin að setja upp palla og trampólín,“ segir Konni. Með þessu varð fyrirtækið Hoppland til og hefur Konni flakkað um land allt með pallana og boðið fólki upp á að hoppa út í sjó á hinum ýmsu hátíðum. Heimavöllurinn er þó Akranes þar sem einstaklingar eða hópar koma reglulega til að prófa sig áfram í sportinu. „Þetta snýst fyrst og fremst um að sigra eigin haus og fólk kemur hingað og nær að komast yfir þessa hæð og finnst það getað sigrað heiminn eftir á,“ segir Konni en hægt er að sjá innslagið í heild sinni þar sem Bjarki fékk sjálfur að prófa að stökkva. Ísland í dag Akranes Mest lesið Ein sú fegursta komin á fast Lífið Drake fékk brjóstahaldarann frá Guggu í fangið Lífið Stjörnulífið: Gellurnar stóðu vaktina Lífið Adolescence, The Studio og Colbert komu, sáu og sigruðu Lífið „Áttum góða tíma og mjög ástríkt samband að mestu“ Lífið Lifði með fjögurra prósenta sjón án greiningar Lífið Sjóðheit stemning á rauða dreglinum Tíska og hönnun Safnaði fyrir draumaferðinni á þremur mánuðum Lífið Kettir með engar rófur til sýnis Lífið Stökkva út í sjó úr margra metra hæð og fréttamaður fékk að prófa Lífið Fleiri fréttir Stökkva út í sjó úr margra metra hæð og fréttamaður fékk að prófa „Áttum góða tíma og mjög ástríkt samband að mestu“ Ein sú fegursta komin á fast Drake fékk brjóstahaldarann frá Guggu í fangið Stjörnulífið: Gellurnar stóðu vaktina Lifði með fjögurra prósenta sjón án greiningar Adolescence, The Studio og Colbert komu, sáu og sigruðu Kettir með engar rófur til sýnis Bein útsending: Haustbingó Blökastsins Safnaði fyrir draumaferðinni á þremur mánuðum Krakkatían: Vestfirðir, sundkappi og söngleikur Skyrið okkar ekki lengur ostur heldur jógúrt Snýr aftur sem ritstjóri eftir tvo áratugi Fréttatía vikunnar: Þingsetning, landsleikur og klamydía Nýr forseti ÍSÍ kallar eftir sameiginlegu átaki í lýðheilsu Ásdís Rán og Herbert Guðmunds glæsileg á frumsýningu Sveppi kominn í Púðursykur: „Vettvangur sem ég hef ekki farið inn á áður“ Stofnandi Omnom selur hönnunarhús í Akrahverfinu Sló sér upp með báðum á mótinu og endaði með sigurvegaranum Hollendingar bætast í sniðgönguhópinn Læknirinn með risa heimasmíðaðan pizzakofa í garðinum 2222 dagar sem betri útgáfa af sjálfum sér „Við erum eiginlega gangandi kraftaverk“ Síðasta vígið fallið: „Við erum búnir að ræða þetta í 22 ár“ Óttar selur glæsiíbúð í Garðabæ Guðlaugur Þór í klandri með klukkuna Brynja og Lil Curly ástfangin í draumkenndu fríi Ragnhildur Steinunn snýr aftur á hvíta tjaldið Birti bónorðið í Bændablaðinu Svona verður Moulin Rouge í Borgarleikhúsinu Sjá meira