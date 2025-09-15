Milt veður og víða væta

Veðurstofan gerir ráð fyrir austlægri átt í dag, víða golu eða kalda og mildu veðri.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði dálítil væta á Norðaustur- og Austurlandi og einnig við norðvesturströndina, en skýjað í öðrum landshlutum og skúrir á stöku stað.
Gera má ráð fyrir hita átta til fimmtán stigum.
„Norðaustan kaldi eða stinningskaldi norðvestantil á morgun og austan strekkingur syðst, annars hægari vindur. Smáskúrir, einkum norðaustanlands en ætti að sjást eitthvað til sólar á Suður- og Vesturlandi. Kólnar heldur fyrir norðan og austan,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á þriðjudag: Norðaustan og austan 3-10 m/s, en 8-13 norðvestantil. Víða smáskúrir og líkur á rigningu um tíma við suðvesturströndina. Hiti 5 til 14 stig, hlýjast suðvestanlands.
Á miðvikudag: Norðaustan 3-10 og dálitlar skúrir eða él, en að mestu þurrt á Suður- og Vesturlandi. Hiti 2 til 10 stig, mildast syðst.
Á fimmtudag og föstudag: Norðlæg átt og bjart með köflum sunnan heiða, annars skýjað og él vð norðausturströndina. Svalt í veðri og útlit fyrir næturfrost í flestum landshlutum.
Á laugardag: Norðlæg eða breytileg átt og bjart veður. Áfram svalt.
Á sunnudag: Sunnanátt með vætu og hlýnandi veðri.