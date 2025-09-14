Fótbolti

Glódís ekki enn spilað á tíma­bilinu

Glódís Perla Viggósdóttir lék síðast fótbolta þegar hún spilaði með Íslandi á EM í Sviss í júlí.
Glódís Perla Viggósdóttir, fyrirliði Íslands og Bayern München, bíður enn eftir því að hefja nýtt tímabil með Bayern vegna glímu við meiðsli. Hún gat því ekki mætt Emilíu Kiær Ásgeirsdóttur í þýsku 1. deildinni í fótbolta í dag.

Án Glódísar vann Bayern þó öruggan 3-0 útisigur á Leipzig í dag. Lena Oberdorf skoraði tvö mörk, á 10. og 57., mínútu, og Vanessa Gilles þriðja markið í lok leiks.

Emilía kom inn á hjá Leipzig þegar fimm mínútur voru til leiksloka en gat litlu breytt á þeim tíma.

Glódís hefur nú misst af fyrstu tveimur deildarleikjum Bayern sem og leiknum við Wolfsburg í þýska ofurbikarnum.

Á heimasíðu Bayern var sagt frá því að hún væri að glíma við hnémeiðsli og má ætla að þar gæti verið um að ræða sömu meiðsli og hún glímdi við á seinni hluta síðustu leiktíðar, þegar beinmar á lærisbeini, við hnéð, hélt henni frá keppni í fyrsta sinn á ferlinum.

Miðað við frétt Bayern fyrir leikinn við Leipzig í dag er Glódís þó á batavegi því ekki er sagt þar að hún sé meidd lengur heldur að hún sé eftir á í æfingum, eftir meiðsli sín.

Rúmur mánuður er í afar mikilvæga leiki íslenska landsliðsins sem spilar við Norður-Írland um að halda sér í A-deild Þjóðadeildarinnar, áður en keppt verður um HM-sæti á næsta ári.

