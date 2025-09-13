Fótbolti

Arnór tryggði Norrköping stig í Íslendingaslag

Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar
Arnór Ingvi Traustason skoraði eina mark Norrköping er liðið gerði 1-1 jafntefli gegn Halmstad í Íslendingaslag í sænsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag.

Arnor jafnaði metin fyrir Norrköping á 52. mínútu eftir að heimamenn höfðu komist yfir með marki úr vítaspyrnu eftir um hálftíma leik.

Arnór lék allan leikinn með Norrköping í dag, líkt og Ísak Sigurgeirsson, en í liði Halmstad lék Gísli Eyjólfsson einnig allar mínútur leiksins. Jónatan Arnarsson kom inn af varamannabekknum hjá Norrköping.

Eftir jafnteflið er Norrköping með 26 stig í 11. sæti deildarinnar eftir 23 leiki, fjórum stigum meira en Halmstad sem situr í 13. sæti.

